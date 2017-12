Harry Kane, a lo Messi

Ni Messi ni Cristiano Ronaldo, Harry Kane se convirtió en el máximo goleador del 2017 con 56 goles en 54 partidos.



Ya es una amenaza para no solo par el reinado de Lionel Messi en el fútbol, sino también de Cristiano Ronaldo.

Harry Kane convirtió un “triplete” en la victoria por 5-2 de Tottenham Hotspur sobre Southampton y llegó a los 56 goles, con lo cual se consagró como el máximo goleador de 2017, superando por dos tantos al crack argentino.

Kane llegaba al partido de la vigésima fecha de la Premier League con 53 conquistas, tras otro “hat trick“ convertido el sábado ante Burnley, en la misma línea del portugués Cristiano Ronaldo, el polaco Robert Lewankowski (Bayern Munich) y el uruguayo Edinson Cavani (PSG), quienes ya no volverán a jugar en 2017.

Así, el delantero inglés -de 24 años- era el único de los cuatro con chances de igualar o superar el registro del capitán del seleccionado argentino, consideradas todas las competencias del mundo.

Messi, que se encuentra en Rosario junto a su familia pasando las Fiestas de Fin de Año, se había posicionado el sábado último como máximo goleador después de marcar el segundo tanto en la victoria de Barcelona por 3-0 sobre el Real Madrid, de penal. De ese modo llegaba a las 54 conquistas este año, un registro -hasta ahí- inédito entre todos los futbolistas del planeta.

Messi repartió sus goles en el 2017 de la siguiente manera: 40 por la Liga de España; cinco por la Copa del Rey; uno por la Supercopa de España; cuatro por la Liga de Campeones de Europa y cuatro en las Eliminatorias Sudamericanas con el seleccionado argentino.

Sin embargo, en la jornada de hoy, el tradicional “Boxing Day” inglés, Kane le hizo tres goles a Southampton, con lo cual logró superar por dos conquistas a la Pulga.

Lejos de las grandes luces y los titulares que generan estrellas de la dimensión de Leo y CR7, Kane se volvió a despachar con tres goles. El jugador del seleccionado inglés abrió la cuenta, de cabeza, para el equipo conducido por Mauricio Pochettino sobre el equipo de Mauricio Pellegrino, con lo cual igualó en 54 tantos a Messi. Antes del final de la etapa inicial, Kane volvió a marcar, de zurda frente al arco vacío y cerró la cuenta, en el complemento. Así también consiguió superar el récord de Alan Shearer, quien era el máximo goleador en la Premier League en un año calendario, en el 95, con 36 goles.

Eso sí, esta marca anual no otorga ningún premio ya que la Botín de Oro al más goleador de las ligas europeas se lo entrega por temporada. Al menos Kane ya quedó bien perfilado.