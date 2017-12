Acuerdo por Buffarini y Más, cerca de Boca 

Boca y San Pablo llegaron a un acuerdo por el pase del lateral derecho Julio Buffarini en una cifra cercana a los 1,5 millones de dólares por el 80% de la ficha y un contrato de tres años, señalaron ayer allegados a la dirigencia de Boca.

Buffarini dio el visto bueno para la operación y aceptó bajar sus pretensiones económicas para poder jugar en el xeneize de cara a la Libertadores 2018, agregaron los voceros.

En cuanto al lateral izquierdo Emmanuel Mas, su incorporación a Boca puede resolverse en las próximas horas.

Las diferencias entre Boca y Trabzonspor de Turquía son salvables, dijeron las fuentes dirigenciales, quienes revelaron que “el jugador quiere jugar en Boca, incluso también bajó sus pretensiones económicas”. En cuanto a los defensores pretendidos por Guillermo Barros Schelotto, Lisandro López tiene interés en jugar en el xeneize, pero Benfica -dueño de su pase- sólo negocia ventas y no préstamos, como pretende Boca. Gustavo Gómez también dio el visto bueno para vestir la camiseta azul y oro, pero los inconvenientes son varios: su sueldo es muy alto, tiene posibilidades de jugar en otros equipos de Europa, y Milan -dueño de su pase- quiere venderlo, mientras Boca quiere un préstamo.

En cuanto a Nicolás Gaitán, Boca mantiene una mínima esperanza sobre su regreso, pero Atlético de Madrid quiere venderlo. Lo seguirán esperando hasta último momento, para ver si pueden repatriarlo para que juegue aunque sea seis meses.

En tanto, con el pase definido de Walter Montoya a Cruz Azul de México, crecieron las posibilidades de que el colombiano Sebastián Pérez, recuperado de la lesión que lo alejó medio año de las canchas, pelee por un lugar en la zona de volantes.

El cuerpo técnico lo motivará durante la pretemporada para que vea que puede luchar por un puesto en el primer equipo.

En cuanto a posibles ofertas, el club xeneize solo recibió sondeos por Cristian Pavón (quien ratificó que quiere jugar la Libertadores con Boca y pelear un lugar en la Selección), mientras que por Gino Peruzzi hubo solo un llamado telefónico que aún no prosperó.

Por su parte, Carlos Tevez, quien se encuentra de vacaciones en el país mientras define su regreso a Boca, extendió su descanso, por lo que no se presentó ayer en el inicio de la pretemporada de su equipo, Shanghai Shenhua, de China, que se realiza en España.

Tevez tendría que haberse presentado ayer en el comienzo de los entrenamientos de su actual club, aunque decidió ampliar su estadía en el país hasta el 4 de enero para disfrutar de las fiestas de fin de año junto a sus familiares.

Desde el club chino, institución con la que el atacante argentino tiene contrato hasta diciembre de 2018, esperan que el Apache se presente directamente en la ciudad española de Marbella.

Sin embargo, la intención del delantero es retornar al xeneize, con el que podría vincularse hasta diciembre de 2019.

Tevez, quien se encuentra en el país desde el 26 de noviembre y se entrena en doble turno, tiene que desvincularse contractualmente del club asiático antes de que se pueda hacer oficial su llegada a Boca.

La cláusula de rescisión del contrato de Tevez con el Shanghai Shenhua es de seis millones de dólares.

El pase del Apache es de Shenhua Shanghai y Boca no pretende comprarlo, sino que espera que el futbolista se desvincule y recién después se sume al club de la Ribera.

No obstante, la desvinculación con Shanghai sigue sin definirse por las demoras en las negociaciones entre el representante del futbolista, Adrián Ruocco, y los directivos del club chino.