"Necesitamos que la Provincia se involucre"

¿Cuál es el área que la provincia podría eventualmente concesionarle empresas locales?

Estamos hablando del área que pertenece a la empresa Madalena y el bloque productivo se denomina Vinalar- Climaco. Cabe recordar que Madalena está hace poco tiempo porque antes era operada por Gran Tierra.

Está ubicado dentro del municipio de Pichanal hacia el este y se llega por la ruta provincial 5. Actualmente registran una producción muy baja de petróleo que llega a los 3,5 metros cúbicos diarios.

¿Qué ocurrió específicamente en esa área?

La gente de Madalena no invirtió y el yacimiento fue cayendo en niveles de producción hasta llegar al que nos encontramos actualmente, lo que no les resulta rentable debido a los costos fijos.

Es por eso que ahora la Provincia está buscando quién pueda hacerse cargo del bloque y pasárselo a empresas más chicas. Aquí es donde se da la posibilidad de que las empresas de servicios locales tomen las riendas del emprendimiento productivo. El tema lo veníamos planteando desde hace algunos meses con la provincia y la semana anterior tuvimos una primera reunión con el diputado nacional Leavy.



¿Qué se necesita para que eso se concrete?

Se requiere de una inversión, que aunque sea mínima, en una industria como la nuestra significan montos importantes. Pero no me puedo aventurar a tirar ninguna cifra.

Para que sea rentable la producción debe subir por lo menos a los 10 metros cúbicos de petróleo por día porque menos producción no es rentable para nadie. Y para llegar a ese volumen se necesita como primera medida entrar con una empresa que haga la limpieza de pozo, que ya tenemos en la zona.



¿Ustedes lo ven posible?

Por supuesto que sí pero se requeriría que la provincia también tome intervención en la situación y actúe como garante de las empresas interesadas, que por ellas solas no van a poder financiar el proyecto.

En realidad las partes interesadas queremos que se avance con este bloque pero tenemos también otras áreas que están en condiciones similares.

Básicamente, pretendemos evitar que el yacimiento se caiga del todo porque para poner a Vinalar en valor se requiere de una inversión que es mínima en términos de operaciones de hidrocarburos.

Pero si se deja caer lo que se necesitará en recursos económicos para volver a ponerlo en marcha será muy superior y ahí se torna imposible pensar en las empresas locales.

¿Le plantearon a estas empresas la posibilidad que sean operadoras?

Hemos tenido algunas charlas y esperamos reunirnos esta semana cuando Leavy esté de regreso en Tartagal. Hasta ahora las empresas han demostrado mucho interés y hemos pensado en Perterser, que se especializa en limpieza y reparación de pozos. Hay otra, pero está con inconvenientes internos. La idea es también reunirnos con gente de Energía de la provincia para expresarles la preocupación por la seguridad del yacimiento. Que no permitan que se siga sacando equipos y se aumente la seguridad.