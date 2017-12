Terrón Villagrán recibió otro beneficio inexplicable

En otro intento por lograr beneficios extraordinarios del sistema judicial que integró como profesional, el abogado Javier Terrón Villagrán, condenado a 5 años y 9 meses de prisión por abuso sexual y distribución de pornografía infantil, recibió un beneficio tan extraordinario e inexplicable que finalmente no utilizó: prisión domiciliaria para recuperarse de una cirugía que no había informado que iba a efectuársela y de la cual podía hacer su rehabilitación permaneciendo en su celda.

El abogado no respetó ninguna de las condiciones y obligaciones que tiene como preso: pidió permiso para una simple consulta médica y, sin avisar ni solicitar autorización a nadie, se sometió a una cirugía. Como consecuencia de esta operación, en noviembre pidió que le dieran internación domiciliaria para hacer la rehabilitación, cuando los médicos del Servicio Penitenciario no lo veían necesario ya que podía cumplir esa etapa en la cárcel, de forma ambulatoria, o en última instancia internado en un hospital público o clínica privada bajo custodia. Ante esto, la Sala IV del Tribunal de Juicio no le llamó la atención sobre su conducta y le concedió todos esos beneficios, lo que dejó a sus tres integrantes, Ana Silvia Acosta, Norma Vera y Héctor Martínez, en el centro de la mirada pública.

Tras conocer este permiso, el 22 de noviembre, tanto la fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, María Luján Sodero Calvet, como el querellante en el caso de abuso sexual contra una menor, Juan Casabella Dávalos, adelantaron que iban a revisar la medida firmada por la presidenta de la Sala IV Ana Silvia Acosta, y no descartaron iniciar alguna acción para revocarla.

Cuando este beneficio se conoció y desató el repudio público, Terrón Villagrán decidió rechazar el permiso para ir a su casa durante un mes a recuperarse de la operación, aunquefundamentó el cambio de postura en las ‘condiciones‘ que los jueces le impusieron: custodia permanente y mantenerse solo en su habitación, esposado.

En agosto el Tribunal de Juicio de la Sala IV condenó a 5 años y 9 meses de prisión efectiva a Francisco Javier Terrón Villagrán por considerarlo responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante contra R.S.H. de 8 años, abuso sexual simple contra P.F. y distribución y facilitación de pornografía infantil todo en concurso real.