Una nueva formación para un viejo y necesario anhelo de la gente

El sistema de tren de pasajeros se instaló hace cinco años con la promesa de incrementar con el tiempo sus frecuencias y las duplas de trenes y vagones en base a la demanda de la comunidad. Hubo envíos de formaciones nuevas pero Gral. Güemes compitió y siempre perdió contra una fuerte rivalidad como lo fue El Chaco. Esta provincia se llevó todo la maquinaria que tenía como destino a la pequeña localidad salteña. A principios de este año, el sistema de transporte de pasajeros estaba en crisis, la única formación que realizaba dos viajes por día, tenía importantes fallas técnicas que en reiteradas oportunidades obligaron a cerrar las salidas, a quedarse a medio camino o a no poder emprender el regreso, además de varios descarrilamientos sin consecuencias para el pasaje. Pese a las promesas, parecía que todo apuntaba a la eliminación del tren de pasajeros debido a las pérdidas que generaba, teniendo en cuenta el bajo costo que se abona por viajes, que aun se mantiene en $ 7.

En este contexto de desazón, hizo su sorpresiva aparición en la estación Santa Rosa, una nueva formación 0 Km. El arribo a la plataforma de esta nueva dupla se produjo el 2 de marzo, alrededor de las 6 de la mañana. Se trataba de una unidad con capacidad para 120 pasajeros, la cual fue construida en la ciudad de Córdoba. Tras su arribo, fue ingresada en forma inmediata a los talleres del ferrocarril. Pero no sería la única formación en llegar durante el transcurso de este año; dos meses después una segunda dupla 0 km estuvo arribando a la estación y al igual que la primera, ingresó a los talleres para su puesta a punto. Este acontecimiento ferroviario fue de vital importancia para gran parte de la comunidad güemense, especialmente aquellos que se desplazan en forma diaria a la capital salteña, ya sea por razones de trabajo, estudios o comerciales.

El impacto que tiene la compra de un boleto en una línea regular de colectivo o el costo del pasaje en un remis compartido es bastante significativo. El gasto mensual para una persona que viaja todos los días laborables ronda los $ 3.300 y estimativamente alrededor de dos mil personas se movilizan en forma diaria desde Güemes a Salta.

Sin embargo la salida a las vías de los nuevos trenes se hizo esperar. Recién durante la primera semana de octubre una de las dos formaciones guardadas en los galpones fue puesta a disposición de los pasajeros. Este largo tiempo de espera tuvo como causa la diferencia de altura entre la plataforma de la estación y las puertas de ascenso al tren, lo que requirió de la fabricación de dos plataformas por estación y apiadero, para corregir esa diferencia de altura. El nuevo tren incrementó la capacidad de pasajeros en un 100 %, pero las cantidad de frecuencias de salidas siguió siendo la misma. Recién en la segunda mitad de diciembre hizo su aparición la segunda formación con un nuevo horario, la respuesta en la demanda de pasajes no se hizo esperar y en su primer viaje quedó demostrada la necesidad que tiene la comunidad Güemense de contar con una alternativa de transporte económico a pesar de que el tiempo de traslado sea el doble que en un colectivo o remis.

Nueva frecuencia experimentalLa SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado), a cargo de los trenes de pasajeros, decidió incrementar esta frecuencia en forma experimental. Su continuidad dependerá de la demanda de boletos por parte de los usuarios.

Con el temor de que la salida del tren sea sin una adecuada demanda, asumiendo los gastos que significa poner un tren en movimiento, la operadora ferroviaria evaluará en los próximos días la conveniencia o no de incrementar las frecuencias; sin embargo se pudo apreciar en el primer día de salida, que tuvo lugar el pasado viernes 22, que el 75% de la capacidad de los vagones fue ocupada.

Teniendo en cuenta que no hubo anuncios sobre su salida, la demanda fue óptima y es de esperarse que en la medida que la comunidad tome conocimiento de este nuevo horario, nuevamente la demanda vaya a superar a la oferta de pasajes dispuesta por la empresa.

Los horarios anteriores se mantienen: la primera salida es a las 6.30 con arribo a Salta a las 8, el nuevo horario fija una segunda salida a las 8 con arribo a Salta a las 9.30.

Al igual que para los otros horarios, se solicita a la comunidad que la compra de boletos la realice el día anterior y lleve consigo los documentos al momento de presentarse en ventanilla.

