Apagón en Disneylandia deja atrapados a los turistas en las atracciones

Un apagón afectó una docena de atracciones del parque de diversiones Disneylandia de California, que estaba repleto en una de las temporadas más ocupadas del año.

Los visitantes eran evacuados de atracciones en las áreas de "Toontown" y "Fantasyland", que se quedaron sin luz, así como el popular monorriel que conecta el parque, informó la prensa local.

"Determinamos que el problema está en un transformador del Disneyland Resort y nuestro equipo actualmente está evaluando y trabajando para restaurar la energía", indicó un comunicado del parque citado por varios medios y que no precisa cuánto tiempo tomará reparar la falla.

El parque estaba casi a capacidad completa en una de las temporadas que más visitantes atrae en el año, el feriado navideño.

Según medios de EEUU, al menos 12 juegos debieron ser evacuados.

#BREAKING: It's a busy holiday season day at Disneyland -- and a power outage has forced multiple rides, like Fantasyland and Mickey's Toontown, to shut down. https://t.co/W2o32oa34u pic.twitter.com/DGgHqgsteI — #NBC7 San Diego (@nbcsandiego) 27 de diciembre de 2017