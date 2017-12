El sorteo que se efectuó ayer determinó que Villa Primavera y Villa San Antonio se verán las caras en el inicio del Federal C.

El clásico de villas abrirá la competencia en el Federal C

Ahora solo falta que la pelota comience a rodar, porque ayer en el Consejo Federal del Fútbol Argentino quedÓ establecido la forma y el fixture del torneo Federal C que comenzará el próximo 28 de enero.

El certamen federal, con la participación de 18 clubes que representarán a las diferentes ligas salteñas, junto a equipos jujeños, tucumanos y uno de Catamarca, pondrán en marcha la ilusión de quedar entre los 16 mejores que ascenderán al torneo Federal B.

En el mismo arranque de la competencia se producirá un duelo de campanillas y para alquilar balcones, puesto que Villa San Antonio enfrentará a Villa Primavera en el clásico de villas, valga la redundancia, sin lugar a dudas.

Es que desde el sur de la ciudad como desde el oeste ya empiezan a palpitar si quien de los dos llevará más gente y qué escenario se tendrá que elegir para albergar a los hinchas, puesto que también la rivalidad marcó un partido con una alta dosis de efervescencia por parte de los planteles del fútbol local liguista.

Pero no solamente la atención se concentra por la capital salteña, sino que, como en otras ediciones del certamen que organiza el Consejo Federal, vale refrescar la participación de Deportivo La Merced y Massalín Celasco, ambos por el Valle de Lerma que serán los rivales directo, en la ronda inicial, tanto de San Antonio como de Villa Primavera.

Sportivo El Carril, el otro participante vallisto y que ganó la plaza de la Federación, le tocó jugar con los de la Liga Calchaquí, Sportivo Animaná y Michel Torino y con otro viaje más largo para enfrentar a Boulevard Norte de Santa María, en Catamarca.

Por el norte salteño, Unión Ferroviarios de Orán conformará la zona 2 junto a Herminio Arrieta, El Constructor y Defensores de Fraile Pintando, los 3 pertenecientes a la Liga de Libertador General San Martín de la provincia de Jujuy. Mientras 135 Viviendas de General Güemes tendrá adversarios de la Liga del El Carmen de Jujuy, cuyos representantes son Sportivo Rivadavia, Pampa Blanca y Monterrico San Vicente.

La zona 5, de la Liga Departamental San Martín, tendrá como anfitriones a General Belgrano y Newell’s, los dos de Tartagal, para medir fuerzas frente a Gimnasia y Tiro de Orán y River Plate de Embarcación, que representarán a la Liga del Bermejo.

Por el este salteño, Deportivo El Galpón (Liga Metanense) junto a Deportivo YPF (Liga Anteña), Deportivo Taco Pozo (Liga Anteña) y Marapa de Tucumán se medirán en la fase primera del torneo.

Villa Beba de Rosario de la Frontera y Deportivo Güemes de Metán conformarán el grupo junto a Graneros y Jorge Newbery de la Liga Tucuma na.

Es decir, se viene una competencia muy esperada para ver si se consigue cristalizar un anhelo, como en la temporada pasada hizo realidad su sueño Cachorros de jugar en el Federal B.

Fixture del Federal

ZONA 2



Primera fecha (28/01/18)

U. Ferroviario vs. Fraile Pintado

H. Arrieta vs. El Constructor

Segunda fecha (04/02/18)

El Constructor vs. U. Ferro viario

Fraile Pintado vs. H. Arrieta

Tercera fecha (11/02/18)

U. Ferroviario vs. H. Arrieta

El Constructor vs. Fraile Pin tado

Cuarta fecha (18/02/14)

Fraile Pintado vs. U. Ferroviario

El Constructor vs. Herminio Arrieta

Quinta fecha (25/02/18)

U. Ferroviario vs. El Cons tructor

H. Arrieta vs. Fraile Pintado

Sexta fecha (04/03/18)

H. Arrieta vs. U. Ferrovia rio

Fraile Pintado vs. El Constructor

ZONA 4

Primera fecha (28/01/18)

135 Viviendas vs. M. San Vi cente

Rivadavia vs. P. Blanca

Segunda fecha (04/02/18)

P. Blanca vs. 135 Viviendas

M. San Vicente vs. Rivada via

Tercera fecha (11/02/18)

135 Viviendas vs. Rivadavia

P. Blanca vs. M. San Vicente

Cuarta fecha (18/02/18)

M. San Vicente vs. 135 Vi viendas

P. Blanca vs. Rivadavia

Quinta fecha (25/02/18)

135 Viviendas vs. P. Blanca

Rivadavia vs. M. San Vicen te.

Sexta fecha (04/03/18)

Rivadavia vs. 135 Viviendas

M. San Vicente vs. Pampa Blanca.



ZONA 5

Primera fecha (28/01/18)

Gral. Belgrano vs. Newell‘s

Gimnasia vs. River

Segunda fecha (04/02/18)

River vs. Gral. Belgrano

Newell‘s vs. Gimnasia

Tercera fecha (11/02/18)

Gral. Belgrano vs. Gimnasia

River vs. Newell‘s

Cuarta fecha (18/02/18)

Newell‘s vs. Gral. Belgrano

River vs. Gimnasia

Quinta fecha (25/02/18)

Gral. Belgrano vs. River

Gimnasia vs. Newell‘s

Sexta fecha (04/03/18)

Gimnasia vs. Gral. Belgrano

Newell‘s vs. River

ZONA 6



Primera fecha (28/01/18)

Primavera vs. San Antonio

La Merced vs. M. y Celasco

Segunda fecha (04/02/18)

M. y Celasco vs. Primavera

San Antonio vs. La Merced

Tercera fecha (11/02/18)

Primavera vs. La Merced

M. y Celasco vs. San Anto nio

Cuarta fecha (18/02/18)

San Antonio vs. Villa Pri mavera

M. y Celasco vs. La Merced

Quinta fecha (25/02/18)

Primavera vs. M. y Celasco

La Merced vs. San Antonio

Sexta fecha (04/03/18)

La Merced vs. Primavera

San Antonio vs. M. y Celas co.

ZONA 7

Primera fecha (28/01/18)

Dep. YPF vs. Taco Pozo

El Galpón vs. Marapa

Segunda fecha (04/02/18)

Marapa vs. Dep. YPF

Taco Pozo vs. El Galpón

Tercera fecha (11/02/18)

Dep. YPF vs. El Galpón

Marapa vs. Taco Pozo

Cuarta fecha (18/02/18)

Taco Pozo vs. Dep. YPF

Marapa vs. El Galpón

Quinta fecha (25/02/18)

Dep. YPF vs. Marapa

El Galpón vs. Taco Pozo

Sexta fecha (04/03/18)

El Galpón vs. Dep. YPF

Taco Pozo vs. Marapa

ZONA 8



Primera fecha (28/01/18)

V. Beba vs. Dep. Güemes

J. Newbery vs. Graneros

Segunda fecha (04/02/18)

Graneros vs. V. Beba

Dep. Güemes vs. J. New bery

Tercera fecha (11/02/18)

V. Beba vs. J. Newbery

Graneros vs. Dvo.Güemes

Cuarta fecha (18/02/18)

Dep. Güemes vs. V. Beba

Graneros vs. J. Newbery

Quinta fecha (25/12/18)

V. Beba vs. Graneros

J. Newbery vs. Dep. Güe mes

Sexta fecha (04/03/18)

J. Newbery vs. V. Beba

Dep. Güemes vs. Graneros



ZONA 9

Primera fecha (28/01/18)

Sp. El Carril vs. B. Norte

Sp. Animaná vs. M. Torino

Segunda fecha: (04/02/18)

M. Torino vs. Sp. El Carril

B. Norte vs. Sp. Animaná

Tercera fecha (11/02/18)

Sp. El Carril vs. Sp. Anima ná

M. Torino vs. B. Norte

Cuarta fecha (18/02/18)

B. Norte vs. Sp. El Carril

M. Torino vs. Sp. Animaná

Quinta fecha (25/02/18)

Sp. El Carril vs. Michel Tori no

Sp. Animaná vs. B. Norte

Sexta fecha (04/03/18)

Sp. Animaná vs. Sp. El Ca rril

B. Norte vs. M. Torino