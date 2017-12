Bicichorro dejó sin el celular al Oso Leavy

El diputado nacional salteño Sergio “Oso” Leavy fue víctima a una cuadra del Congreso de un bicichorro que le robó el teléfono celular. La noticia se conoció en las últimas horas a través de medios de Tartagal.

“El miércoles de la semana anterior, estaba dando una entrevista (telefónica) a un canal de Salta, en la calle Callao casi Mitre, a una cuadra del Congreso, sobre la vereda, me arrimé al cordón y un personaje en bicicleta me arrebató el celular, me dejó hablando solo”, relató el legislador kirchnerista.

Según Leavy, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos y no se pudo detener al ladrón.