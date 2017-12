Nuevos salarios para empleadas domésticas

Los trabajadores de casas particulares cobran desde este mes un aumento del 12 por ciento en sus sueldos. El incremento se debe a que a principios de año se había pautado una mejora del 24 por ciento a pagarse en dos tramos, uno en junio pasado y otro en diciembre.

"Ambos incrementos son sobre salarios mínimos y no acumulativos. Esto quiere decir que la suba salarial se calcula con relación a los sueldos mínimos de esta actividad particular, ya que se encuentra excluida de los alcances del salario mínimo vital y móvil del resto de las actividades en general. Que no sea acumulativo implica que cada aumento se realizará sobre los valores de los salarios de esta escala salarial vigentes a mayo pasado", explicaron desde la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Provincia.

La nueva escala

La quinta categoría "personal para tareas generales" pagará -con retiro- $ 71,50 la hora y $ 8.837 mensuales. Sin retiro, la hora se abonará $ 76,50 y el mensual, $9.826,50. Estas son escalas mínimas. En la categoría "supervisora" se pagará para personal con retiro $ 86,50 la hora y $10.841 mensual. Sin retiro, $94,50 la hora y $12.076 mensual.

El "personal para tareas específicas" estará para trabajadores con retiro en $81,50 la hora y $ 10.072 mensual. Sin retiro será de $11.211,50. Para "caseros" la hora será de $76,50 y el pago mensual, de $9.826,50.

Para la categoría "asistencia y cuidado de personas" con retiro sube a $76,50 la hora y a $9.826,50 el mensual. Sin retiro, será de $86,50 la hora y $10.950 mensual.

En este marco, el secretario de Trabajo y Empleo, Alfredo Batule, indicó que las personas que deseen concretar trámites deben acercarse a las oficinas de calle Bolívar N´ 141 de lunes a viernes en el horario de 8 a 16 horas para realizar el procedimiento administrativo.

Asimismo, manifestó que los trámites se realizan en el marco de la Ley N´ 26.844, que establece que todos los empleados de casas particulares deben contar con una libreta de trabajo, especificando datos tanto de los trabajadores como empleadores, información sobre remuneraciones, licencias, certificados de aptitud física, buena conducta, entre otros.

Por otra parte, indicó que la cartera laboral desarrolla en calle Bolívar 141 asesoramiento a trabajadores sobre derechos que le asisten al personal empleado en casas particulares, como así también entrega de material informativo sobre escalas salariales vigentes.

Es importante recordar que dentro de este régimen están incluidas las personas que presten servicios o ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras actividades típicas del hogar, la asistencia personal y acompañamiento.