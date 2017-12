Sturzenegger: "Las fluctuaciones del dólar son parte del sistema, hay que acostumbrarse que sube y baja"

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, minimizó el rally alcista del dólar, que lo disparó este miércoles otros 18 centavos a $ 18,79, y pidió a los argentinos que "piensen" en pesos y no en la moneda estadounidense.

"Los argentinos se tienen que dar cuenta que viven en la Argentina, compran en la Argentina y tienen que pensar en pesos", afirmó el titular de la entidad, durante una conferencia conjunta con Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Luis Caputo.

"Las fluctuaciones (del tipo de cambio) son parte del sistema, la gente se tiene que acostumbrar que sube y baja", agregó Sturzzenegger. "Los argentinos se tienen que dar cuenta que viven en la Argentina, compran en la Argentina y tienen que pensar en pesos", remarcó.

El billete alcanzó el miércoles un valor de $ 18,85, su máximo intradiario, aunque algunos bancos privados llegaron a mostrar en sus pizarras un precio inédito de $ 18,95 en el momento más caliente de la mañana, según constató este diario. De esta forma, en solo dos semanas la divisa minorista acumula un avance de $ 1,14 (+6,5%). La escalada sucedió en medio de otro salto en el mercado mayorista, donde la divisa llegó a tocar un máximo de $ 18,615, pasadas las 11.

A pesar del nuevo récord máximo, para el presidente del Central la subida no genera alerta. "El tipo de cambio está 23% más competitivo que antes de la salida del cepo cambiario. Frente a Brasil estamos 42% más competitivos previo a la salida del cepo", señaló.

En la plaza paralela, por su parte, el dólar blue superó por primera vez los $ 19, al escalar otros 15 centavos a $ 19,05 (en el inicio de la jornada tocó los $ 19,30, su máximo histórico), según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" sumó siete centavos a $ 18,38.

Por otra parte, sobre los efectos de la escalada en la inflación, el exdiputado nacional negó que la suba del dólar se traslade a los precios minoristas. "No usamos el tipo de cambio como un ancla en la lucha a contra la inflación. ¿Qué efectos tiene el tipo de cambio? Cuanto menos flexible es menos impacto tiene. La mitad de los días subió, la mitad bajó. Ese ir a arriba y abajo provoca que los precios se mantengan. La relación entre tipo de cambio y precios antes del 2015 era 80% y después de la apertura del cepo era 18%. Cambio un cuarto, esa relación se ha debilitado profundamente", afirmó.

"Antes de las PASO pasó de $ 15,50 a $ 17,50 y después los índices de inflación fueron muy positivos. Se está dando una disociación o separación entre el tipo de cambio y los precios. En otras economías como Brasil, México o Chile es muy parecido", añadió.