“Hay una fuerte pérdida de competitividad en la Provincia”

¿Qué mirada se debe tener sobre las políticas económicas de 2017?

Este fue un año que marcó un punto de inflexión. Primero por la cuestión política, que marcó hitos muy importantes, como haber revalidado en la elección de medio término a la fuerza del Gobierno o todo lo que tiene que ver con las causas abiertas a los funcionarios de la gestión anterior. La política se llevó la atención durante todo el año de la opinión pública y eso tapó, en cierta medida, lo que pasó en otros aspectos. Hoy, en el mercado de capitales, la bolsa acumula casi un ciento por ciento de incremento de las cotizaciones del índice Merval y eso tiene que ver en cómo el mundo empresario percibe el futuro y lo que anticipa es que vendrán buenos años .

También hay muchas inversiones especulativas en Lebacs....

Eso hay que diferenciarlo, las Lebacs son un antibiótico para una enfermedad mortal, como es la inflación. Ahí tenemos que hacer un paréntesis y decir que el objetivo de las Letras del Banco Central es ese y, de alguna manera, lo ha podido cumplir, no de forma total porque las tarifas, algunas quitas de subsidios, el combustible han traccionado y la tremenda explosión de créditos fueron variables que empujaron la inflación a contramano de lo que el Banco Central intentó hacer, que fue desinflacionar la economía. Hay que pensar que las inversiones en materia económica real primero tiene que haber un contexto para invertir, que es lo que se fue generando este año. Es muy ingenuo pensar de que porque asumía un presidente nuevo al otro día iba a venir una empresa a invertir. Nadie va a instalar una empresa en un lugar donde la Justicia no es confiable, donde vos entrás en un blanqueo y al segundo se filtra la información del blanqueo, donde unos manifestantes pueden tomar el Congreso. Nadie quiere invertir en un país con una tremenda inseguridad jurídica. Creo que Argentina de alguna manera se empezó a pintar como de algo más serio y el mundo habla de eso.

Una de las críticas de la Unión Industrial Argentina es que con las altas tasas que otorga el Banco Central se frenan las inversiones productivas....

Tengo una visión distinta a eso. Primero porque la inversión en el mercado de capitales es ínfima con relación al producto bruto interno (PBI). Cuando la Unión Industrial o cualquier institución o empresa dice que en la Argentina no se invierten por las Lebacs están altas es lo mismo que decir que no se toman empleados porque hacen juicio laboral. En realidad no se pueden tomar empleados porque cuando se facturan 100, 60 son impuestos y del otro 40, la mitad es carga laboral. Entonces la gente no es que no invierte por la Lebacs, sino porque cuando tiene que hacer una habilitación demora un año o cuando se observa que el gobernador firma un pacto fiscal pero sube los ingresos brutos. Contame cuántas personas conoces que quieran poner un quiosco pero no lo hacen porque invierten en Lebacs, no hay ninguna. Es una falacia. La Argentina no tiene inversión porque no tiene contexto de negocio y seguridad jurídica.

En el plano local, ¿cuál es tu opinión sobre el sinceramiento de la administración provincial, que reconoció que desde hace dos años estamos en déficit y anunció un camino de mayor cuidado de los fondos públicos?

Hubo una gran irresponsabilidad de todo aquel que ha incrementado el gasto público y hoy estamos pagando esa fiesta. La Provincia ha tenido el mismo color político de la gestión nacional durante muchos años y ahora recién reconocen el mal manejo económico, pero son ellos mismo quienes lo hicieron. Es lo mismo que una persona culpe a otra por su alto colesterol, pero a la vez comió mucha comida chatarra. Hay una enorme irresponsabilidad. Argentina debería tener una mayor calidad institucional. De todas maneras, a partir de la reforma tributaria hay una desagradable sorpresa, porque no es una reforma federal, que no achica las diferencias que existen entre las distintas regiones del país, al contrario las acrecenta. Y en ese contexto no ayuda para nada el Gobierno provincial, que por su problema de déficit, esta trasladando al comercio, a la industria y a toda la actividad económica una mayor carga impositiva. En términos generales del país veo positivo el año que viene, pero en materia provincial veo una fuerte pérdida de competitividad producto de la suba de ingresos brutos.

¿No llegan tarde estas políticas de austeridad, de hacer más eficiente el gasto público por parte del Gobierno provincial, a 10 años de administración?

Primero que están llegando tarde, segundo que quizás sean medidas cosméticas y no profundas y tercero que las economías regionales están bombardeadas por decisiones del gobierno nacional y después vamos a tener el año que viene un atraso cambiario. En los municipios del interior el 70 por ciento de sus ingresos tienen que ver con el sector público. Un gran porcentaje del movimiento económico de esas localidades está compuesto por el gasto público y si encima se disminuye el gasto público, va a afectar la economía de la ciudad. Entonces Salta va a achicar el gasto público, subir los impuestos, generar menos contexto de negocios, más la malas noticias que el Gobierno nacional nos da, no veo un buen panorama en lo que tienen que ver con las economías regionales.

