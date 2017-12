La Fiesta de la Empanada Salteña cumplió sus bodas de oro y estrenó festival folclrórico

Sabores, aromas, música, colores, emociones y cariño familiar. Todo eso y mucho más encierra el Concurso de la Empanada de diario El Tribuno que festejó los 50 años de vida. Más de 15 mil personas se dieron cita el domingo 3 de septiembre en el predio del Centro de Convenciones de Salta para disfrutar de las ricas empanadas que se vendían en los 103 puestos montados.

Este año la fiesta fue completa. Además, se llevó adelante un festival musical, el sábado 2, que tuvo como frutilla del postre las actuaciones de Los Nocheros y el Chaqueño Palavecino, entre otros importantes artistas del cancionero popular.

El 11 de septiembre de 1966 El Tribuno anunciaba en su publicación de aquel domingo que a las 10 de la mañana explotaba la Sociedad Española con el primer Concurso de la Empanada. Los años fueron pasando y el festival se consolidó hasta convertirse en uno de los certámenes gastronómicos más importantes del país. Y además forma parte de la agenda de eventos culturales que atrae a turistas de distintos puntos del territorio nacional.

En esta ocasión el jurado decidió otorgar el primer puesto a María Luisa Castillo, el segundo a Milagros Rodríguez y el tercero a Héctor Carrillo. El primer premio se llevó $20 mil, el segundo $15 mil y el tercero $10 mil. En los tres casos se obsequiaron electrodomésticos.

Este concurso, más allá de ser un momento en el que todos comparten en familia, sirve para que los cocineros muestren todo su talento para hacer la mejor empanada. Con carne cortada a cuchillo, fritas o al horno, con poca o mucha papa, con o sin pasas de uva. Más allá de los ingredientes que se utilicen, sorprende la constante renovación que muestran los feriantes en cada una de las ediciones de esta tradicional fiesta de la empanada.

Este año no fue la excepción y la gente disfrutó de buena comida, música y danza.

La noche en que se realizó el festival folclórico era cálida e ideal para pasar un momento al aire libre.



Más de 10 mil personas, que coparon el predio del Centro de Convenciones, corearon el sábado 2 las canciones de Los Nocheros y el Chaqueño Palavecino. Esta fiesta fue la antesala de lo que vendría el domingo 3, con la coronación de la mejor empanadera. Rubén Ehizaguirre, Mario, Kike y Alvaro Teruel dejaron todo en el enorme escenario que se levantó para la realización del festival musical por los 50 años del Concurso de la Empanada de diario El Tribuno.

Hace mucho que los salteños no tenían la posibilidad de tener en casa un festival con la actuación de estos artistas tan importantes. Con canciones viejitas como Las Moras, Carpas de Salta, La Cerrillana, Los Nocheros entraron en calor. No faltaron los temas románticos como Roja boca, No saber de ti y Vuela una lágrima. Este grupo, que brilló en los escenarios nacionales y de distintos países, mostró todo su talento.

Ya entrada la noche, la gente no quería abandonar el predio y todos esperaban al cantor del pueblo. La fiesta se hizo aún más grande cuando el Chaqueño Palavecino salió al centro del escenario y se puso a cantar al compás de las guitarras, bombos, violines y el infaltable bandoneón. Toda la fuerza que tiene y contagia el Chaqueño en cada una de sus canciones llenaron de emoción el predio, donde todos corearon sus canciones, entre ellas Amor salvaje.

“Ojalá Dios bendiga este festival y pueda tener continuidad, porque nos permite convivir de cerca con nuestros folcloristas”, se escuchó decir entre los asistentes, mientras, los reconocidos locutores Rolando Soria y Leonardo Tejerina exhibían su experiencia para llevar adelante un evento musical de esta envergadura.