El dinero y el poder no pudieron frenar las denuncias de abuso contra Harvey Weinstein

“Por años, él fue mi monstruo”. La frase le pertenece a la actriz mexicana Salma Hayek y su contundencia prácticamente cerró una sucesión de acusaciones en contra del poderoso productor de cine Harvey Weinstein.

En una columna de opinión publicada en el diario The New York Times, Hayek detalló el acoso sexual y el comportamiento abusivo de Weinstein hacia ella dentro del set de la película Frida.

Pero más allá de su relato en cuestiones puntuales, dio su mensaje al respecto: “Me inspiran quienes han tenido el coraje de alzar la voz, especialmente en una sociedad que eligió a un presidente que ha sido señalado de acoso y asalto sexual” y remarcó que llegó la hora de ponerle fin a eso de que un hombre con poder puede hacerle lo que quiera a las mujeres.

El texto de la actriz, sin dudas, hizo mucho ruido en el mundo del espectáculo que venía sacudido por las denuncias de casi 70 mujeres en contra del famoso productor de Hollywood caído en desgracia.

Weinstein no es el primer hombre poderoso con acusaciones públicas y creíbles de acoso o abuso sexual a mujeres en los últimos años.

Desde 2015, el presidente de Fox News, Roger Ailes, el presentador del horario estelar de Fox News, Bill O’Reilly, y el actor y comediante Bill Cosby han sido señalados por mujeres contaron historias sobre la conducta sexual incorrecta. Pero la fuerza que tomaron las denuncias sobre Weinstein son incomparables, tanto por la cantidad de revelaciones, muy similares entre sí, como por las estrellas que lo señalaron: además de Hayek, Ashley Judd, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino y muchísimas más.

Y apenas estalló el escándalo, Facebook, Instagram y Twitter se inundaron con mensajes de mujeres que usaron la etiqueta #MeToo para reconocer que también han lidiado con acoso o ataques sexuales. Fue un tuit de la actriz Alyssa Milano inspiró esa campaña en línea.

Más casos y consecuencias

Frente a lo ineludible, la industria del cine dio un paso cuando el Gremio de Productores Estadounidenses decidió finalizar la membresía de Weinstein y publicó un comunicado que se sumó a la ola de desaprobación que inundó las redes sociales.

“El acoso sexual de cualquier tipo es completamente inaceptable”, se menciona en una parte. “Se trata de un problema sistemático y generalizado que requiere acciones inmediatas en todas las áreas de nuestra industria”.

También el consejo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas retiró la membresía a Weinstein.

Pero más allá de ese aspecto casi protocolar, las pérdidas económicas son millonarias, ya que hay proyectos que terminaron en un cajón, estrenos de filmes suspendidos, estudios amenazados y la campaña por el Oscar bastante sacudida.

Los daños colaterales son tan fuertes que no dejaron afuera proyectos avanzados de Amazon, del gigante del streaming Netflix por las acusaciones de abuso sexual contra el actor Kevin Spacey, protagonista de su aclamada serie “House of Cards”, cuya producción de la sexta temporada se suspendió abruptamente y el lanzamiento de la película “Gore” con el mismo actor, fue cancelado. El director Oliver Stone, que inicialmente defendió al productor, decidió retirar de la compañía su proyecto sobre la serie “Guantánamo”.

Warner Bros, por su parte, rompió una sociedad el director Brett Ratner, acusado de abusador.

En definitiva, la Academia expulsó a Weinstein, pero otros de los señalados son miembros aún. Es evidente que algo está mal con la industria, con problemas de diversidad, denuncias de discriminación contra minorías y mujeres, y ahora, de abuso sexual.

Y a solo tres meses de la entrega de los Oscar, todo el mundo espera que Hollywood tenga un gran regreso, si bien lo de Weinstein, Spacey y Ratner es imperdonable.