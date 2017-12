Mañana puede haber cancelaciones y demoras en los vuelos por una protesta

Los trabajadores agrupados en el Sindicato Unido de Conductores del Personal Aeronáutico y Portuario (Sucpap) deliberarán mañana en asambleas informativas de protesta en las terminales Jorge Newbery e internacional de Ezeiza en demanda de diversos reclamos, lo que podría generar demoras y cancelaciones de vuelos, informó hoy la organización gremial.

El secretario general del sindicato, Luis Dante, explicó hoy en un comunicado de prensa que las asambleas forman parte de un plan de lucha gremial y afectarán mañana "la normalidad de los vuelos" ante "la falta de respuestas de la empresa Canning Star, que terceriza los servicios de traslado de personal de Aerolíneas Argentinas".

"Además, la aerolínea de bandera se había comprometido a mediar con la prestadora en la negociación de reacomodamiento tarifario, pendiente hace más de tres meses, lo que afecta de forma directa el poder adquisitivo de los trabajadores", aseveró el dirigente.

Dante sostuvo que las asambleas informativas afectarán "la normalidad de los vuelos mañana y durante el fin de semana" y afirmó que "la empresa Canning Star tuvo tiempo suficiente para alcanzar un acuerdo con el gremio, pero la intransigencia de sus directivos no dejó otra alternativa que la adopción de medidas de fuerza".

El dirigente gremial responsabilizó a la firma por el conflicto y "las molestias que puedan producirse", y aclaró que el sindicato "no desea afectar a los pasajeros".

El Sucpap inició su actividad en 2013 y, sus trabajadores cumplen tareas de traslado de pilotos, tripulantes de cabina de pasajeros y personal de tráfico de aviones a sus puestos de labor en Inter-Car, Latam, Austral Líneas Aéreas y Aerolíneas Argentinas.

También presta esos servicios a las tripulaciones de empresas navieras portuarias.

“Existe decepción porque se aguardaba una intervención positiva de Aerolíneas. El reclamo de reacomodamiento tarifario afecta de forma sensible el bolsillo de los trabajadores", concluyó el sindicalista en el documento de prensa.