Sáenz: “El gran desafío es volver a tener nuestra Salta que enamora”

Luego de dos años de gestión, tras un año electoral en el que protagonizó una levantada histórica, el intendente de Salta Gustavo Sáenz se muestra preocupado por la crisis, esperanzado por la voluntad de superación y la autocrítica y dolorido por los hechos de violencia de las últimas semanas.

“Empezamos 2018 con preocupación, porque hay dificultades en la Nación y la provincia y las municipalidades son el eslabón más débil”, admitió. No obstante, aseguró que “por suerte, la nuestra está ordenada y están tomadas las previsiones para garantizar la ejecución de obras y el pago de sueldos”.

Severo crítico del kirchnerismo, Sáenz no disimula su reconocimiento al Gobierno nacional: “Mi relación es excelente y tengo una enorme gratitud porque nos abrieron las puertas y nos permitieron realizar obras como pocas veces antes”.

Se manifiesta además preocupado “por la situación financiera y por el humor social”. Aunque está convencido de que la gente acompañará los cambios, admite que “cuando hay que bajar gastos y sincerar tarifas, el clima se puede tornar adverso”.

“Estamos en las secuelas de un relato kirchnerista que pintaba un Edén que no existía”, afirmó el intendente en una entrevista con El Tribuno, en vísperas de Navidad. Finalmente, definió que “el gran desafío es volver a Salta la linda, pujante, que enamora a los salteños y a los que vienen de afuera”.

¿Cómo evalúa el clima político que se vive en este fin de año, en el país y en la ciudad?

Sin dudas, atravesados por circunstancias muy difíciles. Se acabó el canto de sirenas y ahora es evidente que el paraíso que nos contaban hasta hace dos meses no existe. Lo reconocen los nuevos funcionarios provinciales. Se está sincerando la realidad y ahora hay que resolver los problemas que están sobre la mesa.

Usted mantiene una relación armoniosa y solidaria con el gobierno nacional. ¿Cómo define ese vínculo?

Hace dos años, cuando asumí, el gobierno provincial me informó que no estaba en condiciones de seguir ayudando financieramente al municipio como lo había hecho con mi antecesor. Las calles, los espacios públicos y los automotores estaban deteriorados. Yo no tengo vocación de gerente de catástrofes; creo que siempre hay que buscar la forma de mejorar la realidad. Para no ser un “pagasueldos”. Busqué en la administración nacional las posibilidades de financiamiento y los planes de obras. Tuve una recepción excelente y las obras están en marcha.

Su compromiso en apoyo al gobierno nacional en estos días críticos, ¿supone adhesión a Cambiemos o alianza estratégica?

Tenemos un frente desde 2015. El tema no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. El gobierno nacional ha mostrado un acompañamiento importante en obras para la provincia y el municipio. Hay una alianza electoral para que aquellos que no somos ni fuimos kirchneristas y queremos que al gobierno le vaya bien, colaboremos.

¿Qué opinión le inspira la violencia en las calles?

Más que opinión, un sentimiento de tristeza. La democracia es un modo de representación política, pero también de convivencia. Es una pena lo que ocurrió. Es demencial que se haya impedido sesionar, generando un conflicto en las calles. La gente común que trabaja para ganarse la vida, está cansada de los grupos de choque. Y también de los subsidios para financiar a los activistas.

¿Cómo ve a la provincia en esta transición?

Hablé con el gobernador Urtubey y con el nuevo jefe de Gabinete, Fernando Yarade. Les sugerí que blanquearan la situación fiscal. El déficit es muy grande. Hay tres años de acumulación de saldo negativo y endeudamiento. Es elocuente que un ministro de Economía admita que el 80 % del presupuesto es para sueldos. Yo pude reducir el gasto sustancialmente, equilibré las cuentas, estoy al día. Es injusto que ahora, en el presupuesto me quiten una cantidad importante de recursos diciendo que “ajuste”.

¿Cómo hicieron ustedes?

Con gestión y sin deuda. Con esa restricción, nos alteran el presupuesto ya sancionado, pero habrá que tomar previsiones.

Quién es: Intendente de Salta desde diciembre de 2015. Abo­gado. Exsenador por la Capital. Excandidato a vicepresidente.





¿Se enrarece el vínculo con Urtubey?

No; la complicación es otra. La provincia tiene un déficit de quinientos millones por mes, y este es un gran problema. Ahora lo están sincerando y se empezó a ver lo que yo venía planteando sobre la ineficiencia de Aguas del Norte. No es cuestión de nombres, sino un servicio que es pésimo, afecta a la gente y frente al cual, el Estado no ofrece perspectivas de inversión.

¿Los intendentes salteños están en condiciones de salir el rol de apagadores de incendios, pagadores de sueldos y recolectores de votos?

Los intendentes tenemos la obligación de defender el presupuesto. Nos toca hacer obras y pagar sueldos, y esa responsabilidad es inexcusable. Muchos se callan a veces porque tienen hábitos creados por políticas de disciplinamiento. Ahora se mermó la coparticipación automática del 15% al 13.5%. Esa diferencia de 1,5%, la manejará el ejecutivo provincial en forma discrecional. Teóricamente, es para compensar desequilibrios. Ese fondo ya funcionaba. Miguel Isa recibía 12 millones por mes. A mí no me dieron nada hasta que en 2017 se lo distribuyó como coparticipación directa. Un año después, vuelven a ser fondos discrecionales. Gracia, por supuesto, no me hace ninguna. Lo más chocante y sospechoso es que no nos explicaron la decisión antes de tomarla. Cuando no te avisan, la confianza merma.

Con respecto al futuro de Salta, ¿la ciudad volverá a ser el centro neurálgico del turismo del NOA?

El objetivo que planteamos en nuestra gestión es recuperar ese rol. Lo hablamos con el nuevo Jefe de Gabinete, vamos a trabajar en la restauración de los espacios históricos, el corredor de la fe, las mejoras en el cerro San Bernardo, que ya están licitadas.

Este año, usted fue protagonista de una remontada electoral que permitió al frente Cambiemos País ganar las elecciones legislativas. ¿Ese recurso de “ganar, aunque sea por penales”, puede ser válido para construir el futuro de la provincia?

Yo soy amigo de los desafíos y en las dificultades no me achico. No hay recetas mágicas, sino trabajo. Yo salí a hacer lo que sé hacer: estar con la gente, explicar quiénes eran mis candidatos Y la gente me respondió. Simplemente, vieron las obras. como pocas veces se había visto. Las inundaciones son un problema, pero lo vamos a resolver, como lo hicimos con el tema de los carreros. Nadie creía en que podíamos, y pudimos. Pasó lo mismo que con las encuestas que nos daban en contra, en 2015 y en 2017.

¿Cómo ve al bloque Cambiemos País en la Legislatura?

Como un salto importante de calidad institucional. Una oposición que construye, pero cuestiona y no se presta a convertir al Poder Legislativo en una escribanía. Cuando nos opusimos al artículo 28 simplemente defendimos a nuestros municipios. Un intendente no puede quedar acorralado por la falta de fondos.