Marcelo Gallardo cada vez está más cerca de contar con el arquero que viene pidiendo hace tiempo para pelear todos los torneos en 2018.

Franco Armani quiere jugar en el millonario y así se lo hizo saber a la dirigencia de Atlético Nacional de Colombia, quienes no están de acuerdo con dejar ir a una de sus principales figuras. Desde el entorno del jugador se mostraron muy confiados con su salida y afirmaron que sólo falta que se pongan de acuerdo entre los clubes para cerrar el pase.

“River ya hizo una oferta, y ahora, tanto el jugador como nosotros no podemos hacer nada, tenemos que esperar que arreglen la situación entre ellos. En la actualidad es el máximo referente de Atlético Nacional y no querían dejarlo ir, pero Franco le explicó sus motivos. Armani va a atajar en River”, aseguró Martín Araoz, uno de sus representantes, en diálogo con ¿Cómo te va?, por Radio Uno.