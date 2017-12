Ingrid Grudke se separó de Cristobal López  

Luego de los rumores de crisis y posterior detención del empresario kirchnerista Cristobal López, Ingrid Grudke confirmó su separación.

“Yo no tengo nada que ver con sus cosas, soy Ingrid sola. Simplemente fui su pareja, entonces, vivo mi vida”, aseguró la modelo quien, ante la repregunta de un periodista de Intrusos, confirmó: “Estoy separada“.

“Saben como soy yo, me enamoré de una persona y uno tiene sentimientos. Estoy bien, estoy tranquila”, aseguró Grudke, quien remarcó: “No soy víctima ni soy culpable.”

“Viví siempre mi vida intensamente, en el momento, como se me presentan las situaciones”, sostuvo la actriz que ahora se encuentra en Mar del Plata haciendo temporada con la obra Como el culo junto a Marcelo de Bellis, Walter Quiróz, Diego Reinhold, Nicolás Scarpino, Gonzalo Suárez, Fernanda Metilli y Ariel Basaldúa.

La polémica defensa

Antes de conocerse la detención de López, la modelo tuvo una frase poco feliz que, en esencia, justifica la corrupción: “Nadie es santo en este país”, lo que generó mucho rechazo.

Dijo además:“Por supuesto que duele lo que opinan de él porque le da trabajo a muchísima gente. Sé como es él. Sé de su amabilidad. La gente que trabaja con él lo quiere mucho. Es muy difícil cuando hablan los que no lo conocen u opinan de él sobre suposiciones que se hacen”.

Y agregó: “El único que me puede juzgar es Dios. Al que no le gusta mi opinión, lo lamento. Debemos ser más democráticos como sociedad. Opinamos mucho de la otra persona sin saber”.

Hace un año, cuando comenzaron las primeras denuncias en contras de quien era su pareja, Ingrid sostuvo: “Todo lo que dicen de él nunca lo vi, jamás, realmente; si llegase a ver algo así, lo pensaré, lo evaluaré, pero no hay nada de eso. No tengo ningún indicio para no creer en él”.

¿Será que ahora vio los indicios? ¿O es que ir a visitarlo a la cárcel es muy desagradable?