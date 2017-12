En medio de la escalada del dólar, el equipo económico brindará una conferencia de prensa

Luego de cerrar el año parlamentario con la aprobación de la reforma tributaria y el presupuesto 2018, las últimas leyes del paquete económico del Gobierno, los principales referentes del Ejecutivo brindarán hoy una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en el Salón de los Pueblos Originarios.

A partir de las 8.45, estarán los ministros Nicolás Dujovne, de Hacienda, y Luis Caputo, de Finanzas, y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, acompañados por el jefe de Gabinete Marcos Peña.

Fuentes oficiales presentaron la cita como un balance del año que termina y, también, como una proyección de los lineamientos que se seguirán el año próximo, principalmente en materia económica.

Además, se prevé que los funcionarios evalúen el impacto que tendrán en la economía las iniciativas recientemente aprobadas por el Congreso.

Anuncios sobre la inflación

No obstante, anoche trascendió la posibilidad de que el Gobierno anuncie hoy un cambio en las metas de inflación de 2018, previstas por el Banco Central (BCRA) de entre el 10% y 12%. También, extraoficialmente, se especula con una baja de tasas, en el cierre de un mes que se proyecta con una inflación del 2,5%.

Vale recordar que el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, fue muy crítico con la política monetaria del BCRA y cuestionó su independencia del área económica durante las reuniones en la Comisión de Presupuesto, previo al tratamiento de las leyes aprobadas ayer en el recinto.

"No es bueno que el BCRA se maneje como si fuera el Bundesbank de Alemania cuando este es un banco que debe estar atado a la política económica y de desarrollo", expresó.

Y concluyó: "Los fondos de inversión que vienen ponen los fondos en Lebac, en seis meses los sacan y tienen ganancias en dólares de 13, 14 o 16 por ciento que no tienen en ningún lugar del mundo".