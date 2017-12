Cinco muertos y 32 heridos al volcar un ómnibus en Santiago del Estero

Cinco personas murieron, entre ellas una niña de 7 años, y otras 32 resultaron con heridas de gravedad al volcar esta madrugada un colectivo proveniente de Bolivia en el paraje La Tijera, 20 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago del Estero. El siniestro ocurrió en la intersección de las rutas nacionales 34 y 11, cuando llovía en la zona y el ómnibus de la empresa "El Quirquincho", que había partido de la ciudad boliviana de La Paz y se dirigía a Buenos Aires, volcó tras zigzaguear en la banquina, informaron fuentes policiales.

Los fallecidos son todos bolivianos y fueron identificados como Laura Pedro Quispe (64), José Luis Alfredo Zambrana (65), María Mercedes Morilas Asturiaga (85), Adriadne Anely Quba Quispe (7) y Francisco Gómez Sadny (28).

Las víctimas fatales fueron despedidas en el momento del vuelco y aplastadas por el ómnibus, que transportaba 42 pasajeros.

De los 32 heridos, 15 permanecen internados en el hospital regional "Ramón Carrillo" de la capital santiagueña y el Centro Integral de Salud de La Banda (CISB). Los fallecidos ya fueron identificados por sus familiares y se disponía su traslado a sus lugares de origen. Los investigadores lograron determinar que los pasajeros no integraban un tour de compras, sino que formaban parte de un colectivo de larga distancia que se dirigía a Buenos Aires.

Por causas que se investigan y en medio de una intensa lluvia que cayó en la noche del miércoles y en la madrugada de ayer en La Banda, el micro protagonizó un vuelco a la altura del kilómetro 730, tras circular varios metros por la banquina en forma descontrolada.

Según los testimonios de sobrevivientes, el chofer del micro Mercedes Benz realizó una brusca maniobra al intentar esquivar animales sueltos en la peligrosa cinta asfáltica. "Cuando se descontroló el micro y comenzó a zigzaguear, nos abrazamos con mi marido y en fracción de segundos nos cayeron muchas cosas encima, hasta la heladera del bar", dijo a la prensa Herminia López, una de las pasajeras.

La testigo recordó que al detener la marcha "la mayoría de lo pasajeros, que venían dormidos, comenzaron a gritar y pedir auxilio y junto a mi marido, que había quedado aprisionado por unos asientos, tuvimos que excavar con las manos en la tierra para salir".

Sharet Cocaperez, de 14 años, contó cómo minutos después del vuelco los pasajeros gritaban y pedían auxilio. "La gente pasaba, nos miraban y no nos ayudaban", manifestó la adolescente, quien cuidó en todo momento de su hermano de 5 años. Por su parte, la azafata del tour de compras, Jhoselyn Ontiveros Quispe, relató que "no vio nada". "Me vi a mi mismo dando vueltas. Cuando reaccioné, ya todos gritaban", agregó.

Los choferes del micro, Felipe Montoya Poma y José Antonio Ticona, ambos bolivianos, permanecen demorados en la comisaría 14 de la localidad de La Banda, en la causa caratulada "homicidio culposo" en accidente de tránsito. Son 23 las víctimas fatales que se registraron en lo que va del año en la ruta 34.