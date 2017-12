El Ministerio de Salud recomienda no usar pirotecnia en los festejos

En las horas previas a los festejos por fin de año, las autoridades sanitarias recomendaron no usar pirotecnia y, en caso de usarla, extremar las medidas de precaución para evitar quemaduras o lesiones oculares.

En Navidad el Hospital Materno Infantil atendió solo a dos niños con lesiones por fuegos artificiales. La cifra marca una importante disminución con respecto a años anteriores, y los médicos esperan que no aumenten los casos en el último día de 2017.

Quemaduras graves, cicatrices en el rostro, pérdida de falanges y genitales, amputaciones, ceguera o sordera son algunas de las secuelas que sufren los pacientes cada año por accidentes con estos elementos.

"Si usa pirotecnia, no la coloque en los bolsillos ni la exponga a fuentes de calor, encienda un artificio por vez y retírese a una distancia prudencial. Los fuegos proyectables, como las cañitas voladoras, bengalas o cohetes, no deben ser dirigidos o apuntados hacia una persona, construcciones, elementos combustibles o árboles frondosos. Tampoco deben usarse en el interior de la vivienda y nunca hay que encenderlos dentro de botellas o latas. Los niños no pueden manipular solos estos elementos", difundió el Ministerio de Salud.

Ante un accidente, hay que comunicarse con el Sistema de Emergencias 911 y lavar la zona lesionada con agua fría. No se deben colocar cremas, pomadas, pasta dental, ungentos caseros o medicinales sobre la quemadura ni aplicar nada en los ojos.

Controles

En la ciudad hay 202 los locales habilitados para la venta de pirotecnia esta temporada y, por primera vez, está prohibido comercializar las denominadas bombas de estruendo.

Desde la Municipalidad de Salta se están haciendo controles para supervisar que los fuegos artificiales se vendan solo en locales habilitados y que se cumpla con el tipo de productos que se pueden ofrecer.

Participan de los operativos las áreas municipales de Control Comercial, Prevención y Emergencias, la Policía de la Provincia y Bomberos.

El objetivo es evitar la venta ilegal y el manejo irresponsable de elementos de pirotecnia. "Estamos llevando a cabo operativos integrales en los locales habilitados en toda la ciudad para la venta de pirotecnia. Hay que recordar que estos locales no solo deben estar habilitados, sino que también deben cumplir con los requisitos de seguridad", explicó Nicolás Avellaneda, titular de Control Comercial.

El funcionario hizo hincapié en que "los negocios deben exhibir el permiso municipal de habilitación, de lo contrario recibirán las sanciones que corresponden", e insistió en el "uso responsable de la pirotecnia para que las fiestas puedan celebrarse en paz".

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Emergencias, Nicolás Kripper, recalcó que en caso de hacer uso de la pirotecnia es importante adquirirla en locales habilitados; controlar que tengan el sello del Renar y tener en cuenta que está prohibida la venta a menores de edad.

En Salta está vigente la ordenanza N§ 11.666, que regula esta actividad y que expresamente prohíbe la venta, utilización, tenencia y/o fabricación de morteros y bombas de estruendo que excedan las 2 pulgadas. En caso de detectar incumplimiento los vecinos pueden denunciar al 911.

Centros de salud

Los centros de salud de los barrios contarán con servicio de enfermería durante las 24 horas el fin de semana y el lunes 1 de enero de 2018 en la mayoría de los casos.

Los de Hernando de Lerma y Ceferino tendrán servicio de enfermería de 7 a 21 horas; mientras que el de Ciudad del Milagro atenderá de 7 a 20.

En Atocha, Las Costas, Villa Costanera, 9 de Julio y Roberto Romero habrá enfermería de 7 a 19.

Asistencia. El Hospital San Bernardo sumará el fin de semana de Año Nuevo un refuerzo médico a la guardia del domingo 31 de diciembre y lunes 1 de enero. Sur de la ciudad. Las guardias del hospital Papa Francisco atenderán en las especialidades de pediatría, clínica general, clínica médica, tocoginecología y de enfermería las 24 horas. Atención del IPS. En caso de urgencias, los afiliados al IPS podrán llamar al teléfono gratuito del centro operativo: 0800-777-4777. Funciona los 365 días del año durante las 24 horas. Emergencias. La Dirección de Emergencias Samec (Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes) realizará la cobertura prehospitalaria habitual.

Alimentos y bebidas

Por las altas temperaturas, se aconsejó realizar preparaciones frescas y bajas en calorías como ensaladas y carnes magras para la mesa de fin de año.

Se recomiendan postres a base de frutas y disminuir el consumo de frutos secos y turrones.

Se deberá cuidar la higiene y conservación de los alimentos, no cortar la cadena de frío ni mantener los alimentos al aire libre por mucho tiempo.

Asimismo, se deben evitar los alimentos preparados con cremas o mayonesas, para impedir la proliferación de bacterias. Se debe preparar lo justo para la cena y no guardar preparaciones con huevo o cremas para el día siguiente.

Se deben usar cantidades mínimas de sal o reemplazarla por vinagre, limón, ajo, hierbas y especias.

Es importante la moderación en las porciones, beber mucha agua y evitar el consumo excesivo de alcohol.

Las bebidas alcohólicas son sustancias psicoactivas que generan cambios en el organismo, tales como modificar el ánimo, la memoria, el pensamiento, las sensaciones y la voluntad.

Si beben, las personas adultas tendrán que recordar que en Salta rige la tolerancia cero y no podrán conducir ningún tipo de vehículo.

Cómo actuar ante una intoxicación

Si alguna persona presenta síntomas de exceso en la ingesta de bebidas con alcohol o pérdida de conocimiento, se deberá recostar al paciente de costado para evitar la broncoaspiración y darle abrigo, ya que el alcohol produce pérdida de calor.

No se debe intentar reanimarlo con duchas frías y hay que llamar al sistema de emergencias 911 o acudir al centro de salud u hospital más cercano.

Es fundamental tener especial cuidado con el tránsito vehicular para evitar accidentes y usar el cinturón de seguridad.

En lo posible, se debe evitar circular durante la noche de Año Nuevo u optar por transportes alternativos. Tampoco se debe transitar con más personas de las permitidas por vehículo y la velocidad debe ser siempre moderada.

Los organismos de salud pública diagramaron los servicios para asegurar la cobertura habitual para sábados, domingos y feriados.

La Dirección de Emergencias Samec (Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes) realizará la cobertura prehospitalaria habitual, como organismo de primera respuesta y de emergencias, afectando sus móviles y personal.