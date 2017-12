Piden eximir de la tarifa a quienes sufren cortes de agua

Cortes, turbiedad y baja presión de agua potable son los problemas que deben sortear los vecinos de distintos puntos de la ciudad y que se intensificaron en las últimas semanas. Ante esta situación, la defensora del Pueblo de la Ciudad, Frida Fonseca Lardies, intervino y realizó una presentación en calidad de reclamo administrativo ante Aguas del Norte para que no paguen los que no tengan un servicio acorde.

"Aguas del Norte es una empresa que realmente está en una situación tremendamente deficitaria. La provisión es irregular en toda la ciudad, pero hay barrios que tienen problemas gravísimos de cortes, que no son programados sino intempestivos. Yo me reuní con todos los centros vecinales de zona oeste, como el de barrio Roberto Romero o San Silvestre, y no tenían agua desde hace dos semanas. Ahora se sumaron Villa Floresta y Villa Rebeca", manifestó Fonseca Lardies ayer en el Concejo Deliberante, durante una reunión con los ediles.

La funcionaria agregó que realizó una presentación a Aguas del Norte para requerir "de manera urgente y perentoria la restitución del servicio en los barrios en los que se encuentra cortado".

Además, Fonseca reclamó formalmente "medidas paliativas, destinadas a proveer en forma sustentable el agua potable a los vecinos". La demanda apunta a que, cuando haya cortes, la empresa distribuya agua en camiones o bidones, lo que no ocurrió en Floresta ni en otros barrios que llevan semanas en una situación de emergencia.

La demanda de eximición del pago de la tarifa de agua por los días durante los cuales no se prestó el servicio en forma regular también está contemplada en la presentación.

"Pedimos que no se le cobre la tarifa a toda la gente que estuvo el mes completo sin agua", dijo la defensora el Pueblo.

Derecho humano

"Siendo un derecho humano fundamental como lo es, protegido por todos los tratados internacionales, por nuestra Constitución nacional y por las leyes locales, es imprescindible que la empresa cumpla con la provisión regular, equilibrada, y sostenida. Esto es lo que está fallando en Aguas del Norte. Muestra claramente una desinversión tremenda, una falta de políticas preventivas fundamentalmente del Gobierno de la Provincia para garantizar el servicio y, evidentemente, se está perjudicando la calidad de vida de muchos vecinos, así que la presentación está hecha", añadió Fonseca, quien anticipó que el mismo trámite se realizará ante el Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp).

En el penúltimo inciso de la presentación, se solicita un informe completo de las causas y circunstancias por las cuales la provisión de agua se encuentra en estado crítico, como así también el plan de inversión previsto para el 2018 destinado a la normalización. Finalmente, se requiere que se informe de manera pública sobre los posibles cortes con la antelación correspondiente.

Durante la reunión con los concejales, también se deslizó la idea de armar un proyecto para la prohibición de cortes no programados y presentarlo en la Cámara de Diputados.

"Seguramente obtendremos novedades la próxima semana. Tenemos expectativas de ver qué responde el nuevo directorio de Aguas del Norte. En caso de no hallar respuesta, avanzaremos sobre la vía judicial", culminó la defensora del Pueblo.

Damnificados

Son cientos los vecinos damnificados en su vida cotidiana por la situación, y que se ven obligados a comprar bidones de agua mineral para consumir, lo cual representa un golpe al bolsillo.

"Yo busco ofertas de agua mineral en los súper. En casa somos siete integrantes. Por semana, consumimos hasta ocho bidones y pese a esto nunca hubo un descuento en la tarifa por los días en que no hubo servicio o lo hubo pero el agua no era óptima para beberla", relató Rita Costello, una vecina de Valle Hermoso, una de la zonas afectadas.

Olga Chilaca, residente de Villa Rebeca, contó: "A veces el agua sale marrón, otras veces, blancuzca. En casa somos cuatro personas y consumimos dos bidones de 10 litros por semana. Salen 60 pesos cada uno. Sin embargo, a la boleta de agua, de casi 300 pesos, la tenemos que pagar igual".