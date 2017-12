“Voy a apelar la decisión de la jueza y a hacer cumplir la ley”

</DIA-ENTREVISTA>

Enzo Daniel Argañaraz, presidente del Concejo Deliberante de General Mosconi, anticipó que, previa consulta a su abogado patrocinante, Daniel Iriarte, apelará la resolución dictada por la jueza Claudia Viviana Yance, quien en respuesta a un recurso de amparo presentado el pasado 10 de diciembre por la electa concejal del PRS Nilda Sabrina Vaca ordenó el inmediato ingreso de la edil renovadora a quien el pasado 10 de diciembre Argañaraz le impidió asumir.

En su resolución la magistrada ordena la inmediata aprobación del diploma y la toma de juramento a la concejal electa Vaca en el plazo de 5 días. Argañaraz por su parte pidió aclarar algunos conceptos. “Pareciera que quieren hacerme quedar como el malo de la película y eso no es así. Lo único que quiero es que no se viole la Carta Orgánica Municipal y que se cumpla con la ley”, expresó el presidente del Deliberativo de General Mosconi.

¿Cuáles son los temas que desea aclarar con relación a su actuación como presidente del C. D. de Mosconi?

Soy una persona honesta al cien por ciento y por eso quiero que se vean las actas de la sesión en la que se aprobó el presupuesto 2018 del municipio de General Mosconi por parte de la señora Sabrina Vaca y compañía, cuando formaba parte del cuerpo deliberativo anterior y de la bancada del PRS con la que eran mayoría. Ellos no reunían los dos tercios porque solo lo aprobaron cuatro concejales renovadores, como figura en las actas donde dice claramente que tres votamos en contra y otro se abstuvo, mientras que el presidente no votó. Después de esa aprobación irregular le envié nota al intendente Isidro Ruarte explicándole por qué motivos esa ordenanza era nula, que el presupuesto 2018 era nulo y nunca me respondió.

¿Por qué no recurrió a la Justicia en ese momento, mientras integraba el cuerpo deliberativo anterior?

Porque el presupuesto no había sido promulgado por el intendente Ruarte; recién lo promulgó el día 10 de diciembre y por más que se tiren todos al suelo, ese presupuesto carece de validez. Así lo dice el artículo 10 de la Carta Orgánica Municipal pero no es el único artículo que se violó sino también el artículo 90 del reglamente interno del cuerpo. El cuerpo le concedió facultades extraordinarias al intendente, lo autorizaron a contraer empréstitos y a disponer de partidas como él quiera y eso es totalmente irregular. Pero resulta que el malo soy yo y la señora Vaca que cometió traición a la patria, que es Mosconi, es la víctima. Yo dono mi sueldo, hago las cosas como corresponde y aún así, ¿yo soy el malo de la película?

¿Usted sabía que la Justicia le hizo lugar al recurso de amparo presentado por la concejal?

Algo me comentaron pero de todos modos y luego de consultar con mi asesor legal, vamos a apelar esa resolución de la Justicia. Yo tomo esta postura porque mi única pretensión es hacer cumplir la ley. En Mosconi hace 22 años que se tenía que haber nombrado un juez de Faltas y no se hacía hasta que llegamos al cuerpo deliberativo y trabajamos para que se designe uno, pero no a gusto del intendente sino como manda la Carta Orgánica. En los dos últimos años en los que fui concejal de la oposición, la bancada oficialista, de la que formaba parte la señora Sabrina Vaca, hizo desastres. Una persona así no puede ser concejal y es por eso que seguramente vamos a apelar la decisión de la Justicia. Además el asesor legal de la Municipalidad convalidó un montón de irregularidades y es el mismo que la asesora a la señora Sabrina Vaca. Al final ese abogado es cómplice de todas esas irregularidades.



¿Qué otras irregularidades cree que hubo al momento de sancionar el presupuesto 2018?

Que nunca fue evaluado en ninguna comisión, directamente se aprobó sobre tablas y sin los dos tercios; ellos decían que tenían un dictamen de comisión pero esa comisión no existía y, así como esas, hubo un montón de irregularidades. Yo no recurrí a la Justicia porque queríamos cumplir con los pasos administrativos, vetando ese presupuesto como lo hicimos el martes pasado, cuando nos convocamos a sesión extraordinaria. Ahora esperaremos a ver qué hace el intendente Ruarte pero seguramente vamos a recurrir a la Justicia.