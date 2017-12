Momoto Gómez: “Depende del propio jugador superarse”

Desde El Carril, Ricardo Momoto Gómez llegó a Juventud Antoniana para jugar en la primera local, a principio de temporada, pero vaya sorpresa para él mismo jugador porque terminó el año entre los titulares del equipo que compitió en el Federal A.

“Para mí fue todo muy rápido. Ni yo me lo esperaba. Digamos que fue un poco más de un mes que estuve jugando. Pero la posibilidad que llegó no me la esperaba. Gracias a Dios se me dio. Yo creo que fue por todo el trabajo que veníamos realizando”, explicó Momoto Gómez durante una charla con El Tribuno.

Sobre esta oportunidad el jugador consideró luego: “Creo que si la aproveché. Tuve la oportunidad de ingresar en ese partido frente a Patria en Formosa y convertir un gol, que significó el empate. Ese tanto sirvió bastante para que el técnico, desde aquel momento, me siga brindando confianza y seguir jugando partido a partido”.

Llegó el momento de consultarle al Momoto Gómez, cuales eran la indicaciones de Víctor Nazareno Godoy (exDT). “Me dijo que no tenía que sentir la presión de nada. Que debía hacer las cosas como la venía haciendo en la local. Además ya en los partidos me hizo ver que no me había ganado la titularidad por aquel gol frente a Patria, sino que observó el trabajo que desde un principio que estuvimos haciendo”, relató el futbolista.

Con respecto a la confianza que le trasmitió el técnico, Gómez, declaró: “Para uno como experiencia es importante y que sirve bastante porque esta categoría es otro nivel. Con este tipo de partidos se aprende. Ahora con el nuevo técnico (Gustavo Módica) hay que hacer las cosas de la mejor manera y ganarse el puesto”.

La experiencia de saltar de la primera local a un plantel que participa en el Federal A fue muy positiva para Gómez: “Mi familia se puso muy contenta. Para mí fue algo muy reconfortante”, comentó, para luego evaluar el crecimiento que deben tener otros jugadores para llegar del interior e integrar planteles casi profesionales: “En el Valle de Lerma jugué mucho tiempo, veo que hay muy buenos jugadores. Ellos ven como su objetivo solo llegar a la primera en los pueblos. Ir a jugar a la ciudad y estar en otros equipos no lo ven. Hay varios casos y por citar uno: Dieguito Rodríguez es un muy buen jugador y sin embargo no está jugando en una categoría superior”.

En referencia de la responsabilidad para el crecimiento de un jugador, Gómez, analizó: “Depende del propio jugador superarse día a día. En mi caso jugué en El Carril desde los 15 años, luego estuve en Chicoana 3 años y uno va recogiendo mayor experiencia”.

Más tarde describió lo que fue jugar un Federal A: “Es muy duro y competitivo. Uno lo esperaba así, pero a medida que van transcurriendo los partidos se va conociendo mejor y trata de hacer las cosas de la mejor manera”.

Momoto Gómez se refirió como un aspecto importante sobre los demás futbolistas de Juventud, de la primera local y que ya jugaron el Federal A. “A ellos también se le dio la posibilidad, el Tanque Villa demostró que está para jugar. Juan Cruz Bautista también es un chico interesante y que vino de Jujuy. Realmente se merecen que se los tenga en cuenta”.

Para el final quedó el tema del aporte que realizan al grupo profesionales de la talla de Balvorín o Ibáñez. “Son jugadores de un experiencia enorme. Te viven hablando en todo momento. Los mismos compañeros rescatan este tipo de experiencia que trasmiten los mayores”, concluyó.