Volver a ver al Chipi Figallo en Los Pumas está más cerca

El 30 de octubre de 2015 fue la última vez que Juan “Chipi” Figallo se puso la camiseta de Los Pumas. Fue en el partido por el tercer puesto del Mundial de Inglaterra que terminó ganando Sudáfrica por 24 a 13 en Londres. Desde esa fecha a la actualidad el salteño al igual que Juan Imhoff y Marcelo Bosch (por nombrar a algunos) se vieron imposibilitados de jugar en el seleccionado argentino por las nuevas políticas de contratación a la que se adhirió la Unión Argentina de Rugby.

Ayer se abrió una puerta para que el jugador del Saracens de Inglaterra y otros jugadores puedan volver a sumarse al plantel mayor de la UAR a partir de las declaraciones realizadas por Agustín Pichot, ex capitán de Los Pumas y actual vicepresidente de la World Rugby.

A partir del 2016 la UAR estableció que solo aquellos jugadores que tuvieron contrato con la entidad jugarían en Los Pumas y en Los Jaguares, la franquicia que disputa desde ese año el Súper Rugby, siguiendo el modelo establecido por las tres potencias del hemisferio sur: Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Esta decisión dejó sin lugar en el seleccionado a Figallo, Imhoff, Bosh, Facundo Isa, Patricio Fernández, entre otros, que juegan principalmente en la Premier inglesa y el Top 14 francés.

“Va a entrar en discusión el tema de la política de llamar a jugadores del extranjero. Me parece que es muy positivo que pase. Con coherencia y una buena política, creo que se puede hacer de una forma muy positiva para el seleccionado nacional. Es una de las cosas que vislumbro que se va a modificar en marzo, o al menos se va a tratar, después el Consejo decidirá. Eso es lo que me han dado a entender”, dijo el vicepresidente de la World Rugby.

El ex capitán de Los Pumas habló de la complejidad de cambiar este tipo de reglas: “Es difícil saber el impacto a largo plazo, porque no se controla el mercado. Hay un tema importante que hay que analizar: ¿por qué uno juega para el seleccionado nacional? Los que queremos un rugby que siga siendo súper comercial en algunos lados, como puede ser en Jaguares pero para nuestro seleccionado queremos que sea más romántico. Jugar por una camiseta no tiene precio. Por eso está buenísimo que los jugadores que estén en Europa se puedan llamar”.

Marzo podría marcar un cambio en el rumbo de Los Pumas. Si se aprueba la medida el Chipi Figallo, Imhoff y compañía le darían a Los Pumas una fuerza que hoy no tienen.

Una temporada que obliga a replantear las convocatorias

Los Pumas no tuvieron un feliz 2017. La temporada terminó siendo la de menor productividad de los últimos años con solo dos triunfos y diez derrotas; los triunfos fueron ante rivales inferiores por historia y formación como Georgia e Italia, mientras que las derrotas fueron todas contra equipos del Tier 1 de la World Rugby, los más importantes del universo rugby.

El objetivo del seleccionado argentino es llegar de la mejor manera posible al Mundial de 2019 que se realizará en Japón y vivir una temporada con magros resultados no ayuda a la consolidación de ese proyecto.

Marcelo “Chelo” Bosch (compañero de Figallo en Saracens) puso el dedo en la llaga cuando a fines de agosto señaló que quienes integraban el plantel de Los Pumas estaban “en una zona de confort”, ya que no existía la competencia interna.

Luego señaló: “Pienso que los jugadores de Europa, que juegan en otros torneos y tienen otras experiencias, podrían agregarle otro valor al equipo”.

La convocatoria de jugadores que se desempeñan en Europa ayudará a ese proceso de consolidación hacia Japón 2019. La presencia de jugadores como Figallo, Imhoff, Isa y Bosch alimentará la competencia interna en el seleccionado, calentando en el buen sentido la disputa por un lugar en el equipo desde los entrenamientos.

Los Pumas no pueden repetir otro año como el que se acaba. Los desafíos se replantearán en el 2018 y la apertura de las convocatorias puede ser el puntapié para la transformación.