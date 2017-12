Marcos Urtubey cerró un buen año y ya piensa en el 2018

Fue un año de aprendizaje para Marcos Urtubey. El piloto salteño debutó este año en el Top Race Series sumando minutos arriba del Mercedes Benz del RV Racing Sport con quien logró una rápida adaptación no solamente con el auto, sino también con los circuitos, alcanzando buenos resultados que le permitieron sumar puntos para quedar a tan sólo un puesto del “top ten”.

“Terminé siendo mucho mejor piloto de lo que era cuando empecé. A lo largo del año tuve actuaciones muy buenas en las carreras. Cada fecha me sirvió para aprender sobre la categoría, el auto y de los competidores por ende terminé 11 en el campeonato y teniendo en cuenta que no terminé 5 carreras de 12, es muy bueno”, comentó Urtubey.

El mejor resultado para el salteño en la temporada fue el 4º puesto conseguido en la 9º fecha en General Roca mientras que en la última carrera en Paraná cerró el año deportivo con un 9º puesto llegando a los 49 puntos en el torneo. Actuaciones que generan buenas expectativas para el piloto del norte argentino que espera con ansias el 2018.

“Estoy seguro que el 2018 va a ser un gran año para mí porque ya estoy afianzando en la categoría. Tuve carreras que giré en el ritmo de los primeros. Hay que acomodar un par de cosas como clasificar mejor y largar las series más adelante. Acomodando esas cosas va a ser un gran año”, agregó.

En el 2018 dejará el número 54 y pintará el 11 en los laterales de su auto confirmando su continuidad en el Series bajo el techo del equipo que dirige Roberto Valle.

“Voy a seguir en el RV Racing a quien le agradezco por el auto espectacular que me entregaron. Por la falta de experiencia en algunos circuitos no he podio capitalizar el rendimiento del auto pero más allá de eso, estoy muy contento por el año que pasó y espero el 2018 con muchas ansias”, finalizó Marcos quien ya piensa en el 25 de febrero, fecha en la que comenzará el campeonato 2018 en el Club de Volantes Entrerrianos.