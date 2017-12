Pep Guardiola: “Otamendi es Superman”

El defensor Nicolás Otamendi fue catalogado como el “Superman” de Manchester City de Inglaterra según las propias palabras de su entrenador, el catalán Josep Guardiola.

“Otamendi nos ha ayudado mucho, ¡tenemos un Superman en el equipo!”, manifestó Guardiola en la conferencia de prensa que brindó a la espera del partido de mañana ante Swansea City, como visitante, por la fecha 21 de la liga inglesa de fútbol.

Guardiola consideró a Otamendi como el “mayor competidor” que observó en su vida y afirmó que su presencia en el equipo es “muy importante” porque sin él hubiese sido “imposible” el liderazgo del campeonato, en condición de invicto, sumado al acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Si tuviese que señalar a un jugador que merece respeto por lo que hemos hecho hasta ahora en esta temporada es Otamendi. Ser un defensor central en nuestro equipo no es fácil porque no solo tenés que defender. Este tipo de cosas se logran con valentía”, continuó el ex DT de Barcelona.

A su vez, Pep indicó que el ex Vélez Sarsfield sabe “dónde pasar el balón, cuándo jugarlo” y está “realmente impresionado” por la lectura que emplea en las jugadas del partido.

En lo que va del certamen inglés, Otamendi efectuó 1.734 pases, según la página oficial de Manchester City, por delante de su compañero, el brasileño Fernandinho.

Quieren descontar

Manchester United, único escolta con 43 unidades y con el objetivo de acercarse al puntero Manchester City (58), recibirá hoy al Southampton, que es dirigido por el argentino Mauricio Pellegrino, en uno de los siete partidos que se jugarán por la fecha 21 de la Premier League.

El cotejo se jugará a las 14.30 (hora de la Argentina) en el Old Trafford, y transmitirá ESPN 2.

Manchester United, conducido por el entrenador portugués José Mourinho, y que cuenta en su plantel con Marcos Rojo, y Sergio Romero, viene de empatar, el martes pasado, 2-2 con Burnley, y sumó así dos empates seguidos.

Southampton, por su parte, fue vencido la fecha anterior 5-2 por el Tottenham Hotspur, donde el delantero Harry Kane con su triplete llegó a los 56 tantos y se convirtió en el máximo goleador de la temporada europea, por encima de los 54 tantos de Messi en Barcelona.

A falta de casi una rueda, la Premier League parece tener ya definido al Manchester City como futuro campeón debido a la amplia diferencia que le lleva a su tradicional rival.

El City lleva 18 triunfos consecutivos y tiene 15 puntos de ventaja sobre su escolta.

Hoy también se jugarán los siguientes partidos: Bournemouth - Everton; Chelsea - Stoke City; Huddersfield - Burnley; Liverpool - Leicester; Newcastle - Brighton And Hove; Watford - Swansea City.