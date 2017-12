Dos piletas municipales, cerradas hasta nuevo aviso

No pasó un mes desde que habilitaron los balnearios Carlos Xamena y Domingo Perón, pero ya están desagotando los espejos de agua por tareas de limpieza.

Cuando no pasó un mes desde que se habilitaron las piletas municipales, el balneario Carlos Xamena y el Juan Domingo Perón empezaron a desagotarse para realizar una limpieza y se anunció que estarán cerrados hasta después de Año Nuevo.

Desde la Municipalidad de Salta se informó ayer que, debido a las intensas lluvias de las últimas semanas, las piletas se ensuciaron y no se podían seguir utilizando.

Los espejos de agua se vaciaron “por la turbiedad del agua, el barro y las hojas”, según se comunicó por medio de un parte de prensa oficial.

Las tareas para desagotar las piletas municipales Juan Domingo Perón y Carlos Xamena están a cargo de personal de Desarrollo Social de la comuna.

“A pesar de no haber cumplido el mes de la habilitación de la temporada, la decisión municipal fue tomada por la cantidad de agua de lluvia, turbiedad del agua y barro que ingresaba por los caños”, se comunicó.

En el caso del balneario Xamena, sigue habilitado el sector de camping, las cabañas y los espacios deportivos. Este natatorio había sido habilitado el 16 de diciembre, en una jornada sofocante en la que la máxima fue de 34 grados y las familias pudieron disfrutar del agua.

De esta manera, se inauguró hace apenas unas semanas la temporada de piletas municipales.

El balneario Carlos Xamena se encuentra ubicado frente al barrio Casino y su espejo de agua, con una superficie de 26.100 metros cuadrados, es considerado uno de los más grandes del país. Para llenarlo hacen falta unos 36 millones de litros de agua.

Antecedentes

En 2014 ya hubo que desagotar el Carlos Xamena en medio de la temporada de verano, en enero. En ese entonces, permaneció cerrado durante diez días hasta que lo pusieron en condiciones. En 2012, en tanto, hubo que vaciarlo dos veces por trabajos de limpieza.

En 2017, antes de la inauguración del predio, se hicieron arreglos en las mesas y asadores; mientras que en el natatorio Juan Domingo Perón se trabajó sobre todo en el desmalezamiento y la reparación del sistema eléctrico. Además, se acondicionaron los baños en ambos natatorios.

Sin las piletas del Xamena y del Juan Domingo Perón, las alternativas para pasar los días de calor se reducirán al complejo Nicolás Viltale, ubicado al sur de la ciudad, al de Villa las Rosas o a los ríos, al menos para las familias que no puedan pagar la entrada a clubes privados.

Opciones

Con un clima caluroso y sin precipitaciones por primera vez en varios días, los vecinos salieron a buscar dónde refrescarse ayer a la tarde.

Uno de los espacios que se colmaron fueron las “cataratas” de Tres Palmeras, ubicadas en la zona oeste de la ciudad. Es una caída de agua artificial adentro de la ciudad que muchos aún no conocen por más de que no está muy alejada del centro.

Para llegar se debe ir en dirección al barrio Solís Pizarro y luego continuar por el camino ubicado a la derecha, antes de ingresar a un conocido frigorífico de la zona.

Para ir en colectivo, se puede tomar el corredor 4 A y bajarse en el control de barrio Palermo. Desde ahí hay que caminar unos 400 metros sobre la avenida asfaltada.

Para hoy, la máxima está pronosticada en 32 grados y para mañana, en 33. En la última tarde del año podrían registrarse tormentas y chaparrones, de acuerdo a los meteorólogos.

El primer día de 2018, en tanto, llegaría con una baja de temperatura. La mínima para el lunes está pronosticada en 18 grados y la máxima, en 24. Se anticipa también que el cielo estará parcialmente nublado.