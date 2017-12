Concejales quieren bajar el sueldo del intendente pero no sus dietas: Ruarte vetó el proyecto

En sesión extraordinaria, los concejales de General Mosconi le dieron luz verde a una ordenanza que establece una reducción del 10 por ciento del sueldo del intendente. La iniciativa también alcanza a los secretarios y directores del Ejecutivo municipal. El proyecto fue vetado luego por el jefe comunal del municipio norteño, Isidro Duarte, quien señaló que se trata de una norma discriminatoria y arbitraria. Ruarte destacó, que la reducción no alcanzaba a la dieta de los ediles que la aprobaron, por lo que tiene un tinte netamente político y persecutorio.

Los fundamentos del veto destaca: “Que no existen fundamentos de hecho ni derecho por el cual se reduce discriminatoriamente el sueldo del intendente por lo que lleva a sostener que el mismo está basado en un criterio puramente político y persecutorio hacia el actual Poder Ejecutivo...”

Luego agrega: “Que la ordenanza remitida por el Concejo Deliberante no trata con igual criterio la propia dieta de los actuales concejales, la cual se mantiene inalterable y no sufre disminución alguna lo que evidencia lo arbitrario de la misma”.