Nicole Neumann habló de su relación con Moyano

En dialogo con “Cortá por Lozano”, Nicole Neumann se refirió a los rumores que indican que está separada de Facundo Moyano.

“¿Siguen juntos vos y Facundo?”, le preguntó Verónica Lozano. “Está en Buenos Aires”, respondió Nicole evadiendo el tema.

“¿Pero la relación sigue en pie? ¿Hubo un impasse?”, insistió la conductora. “No séà No sabemos bien. Hablamos todos los días. Está todo re bien igual. El es un amor. Pero bueno, son cosas que pasan. La vida dirá”., dijo la modelo.

Luego agregó: “Puede ser un impasse, pero no sé si le pondría un nombre. Hace cuatro meses que estamos pero, hay cositas que pasan y que no nos ponemos de acuerdo, pero ya veremos”.

Cuando Lozano le preguntó “¿En qué no se ponen de acuerdo?”, Nicole dijo: “En cosas, pavadas. No es que hay algo grave. No es que dijimos cortamos y no nos vemos más”.

Los primeros indicios se dieron cuando el diputado festejó Navidad y su cumpleaños sin la presencia de la modelo.

Pobre eso, la modelo respondió: “Pobre, él cumple el 25 de diciembre y yo ese día estaba con mi familia. Eso estaba dado de antes”. “No nos vemos hace 5 días”, agregó, además de tirar muy por debajo: “Yo no dije que estaba separada”.

A esto se le suma una fuerte declaración que el político realizó sobre Neumann durante su visita a Tiene la palabra. “No me favoreció el romance con Nicole”, había asegurado en relación a la exposición mediática que sufrió.

Consultada, Nicole dijo sobre las duras declaraciones del político: “Podría haber sido un poco más feliz lo que dijo”, señaló y luego aclaró: “Igual él dijo que lo que no le favoreció fue la frivolización. Tampoco él está acostumbrado a dar declaraciones personales y eso lo pone un poco incómodo“.

Al preguntarle por el posible acercamiento de otros caballeros, Neumann dejó en claro lo que espera de Moyano. “Es cuestión de marcar territorio”, dijo.

Para rematar, minutos después de haber hablado en el programa en el que participa como panelista, Nicole publicó una foto junto a Facundo en Instagram.