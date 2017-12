“Suits”: el Príncipe Harry estará en la octava temporada con Meghan Markle

La serie tendrá una nueva temporada y ya se anunció que ambos aparecerán a modo de despedida ya que la actriz no continuará en su papel de Rachel Zane.

El futuro marido de Meghan Markle aceptó hacer un cameo en la serie, que narra la agitada vida de un grupo de abogados corporativos de Nueva York y que nos apasiona por su magnífico vestuario.

La serie tendrá una nueva temporada y ya se anunció que el príncipe Harry aparecerá junto a su novia, aunque todavía no se dio a conocer cuál será su papel.

Meghan Markle es sin dudas, la celebritie del momento. Desde que se comprometió con el hijo de lady Di, no para de salir en las revistas, donde se la compara con Kate Middleton y se analiza una a una cada actitud respecto de sus nuevas responsabilidades con la Corona Real Británica.

En “Suits” es la mujer de Michael Ross y quizá la más dura de esas responsabilidades sea que se haya dado por terminada su carrera de actriz. Para los fans de “Suits” fue una gran desilusión saber que no iba a renovar para la octava temporada junto con Patrick J. Adams (Mike Ross en la serie), de modo que esta noticia trae algo de esperanza, aunque solo se trate de una aparición relámpago.

Por lo que se filtró a la prensa lo que se sabe hasta ahora es que los flamantes prometidos aparecerán a modo de despedida en el primer capítulo.