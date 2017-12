Oyarbide cerró una causa, la jueza ahora quiere reabrirla

La jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, dijo que la semana que viene recibirá la información que pidió. No descartó reabrir una causa por los arreglos al submarino que cerró Norberto Oyarbide

La magistrada que tiene a cargo la investigación sobre la desaparición del submarino ARA San Juan, Marta Yáñez, criticó la forma en que se manejaron la Armada y el Ministerio de Defensa, y adelantó que la semana que viene recibirá la información que pidió para avanzar con la causa.

En diálogo con la prensa, Yáñez habló sobre los idas y vueltas en torno al carácter de secreto o no que tenía parte de la información que la Armada y Defensa habían recolectado sobre la búsqueda del submarino, y explicó que "el Ministerio de Defensa, ante un dictamen de la Secretaría de Inteligencia de Estrategia Militar, estableció que lo que yo estaba solicitando con carácter de urgente no revestía carácter de clasificado para que ellos procedieran a levantar algún secreto. Eso dice el ministerio, y me lo están trayendo en mano, y el lunes o martes está en Caleta Olivia".

En ese sentido, respecto de la filtración de la última comunicación del ARA San Juan con la Base Naval Mar del Plata, Yáñez dijo que "lo que se filtró parece que hizo reaccionar a alguna gente dentro de la Armada y del Ministerio de Defensa porque que ellos digan que es clasificado o que se contradigan entre ellos no facilita el accionar judicial". La crítica de la jueza tiene que ver con que en un primer momento, información que le solicitó a la Armada y al Ministerio le fue rechazada porque se encontraba bajo secreto militar. "Las fuerzas armadas cuentan con reglamentaciones que atañen a cada fuerza, y es insondable la posibilidad de darme algo que para ellos es confidencial y que para el Ministerio de Defensa no. Si la Secretaría de Inteligencia de Estrategia Militar dice que lo que requiero no es información reservada, yo dispongo de la misma", afirmó.

Esos idas y vueltas sobre el carácter de secreto tuvieron un giro y ahora la magistrada tendrá acceso a los documentos que pidió, que implican "material desde el 8 al 15 de noviembre, los partes diarios de comunicación" y "el estado y mantenimiento que se le hizo de acuerdo al manual y al plan de mantenimiento que se le hizo". "Hoy me tengo que dedicar a ver las circunstancias que precedieron al mantenimiento inmediato anterior y a la autorización del zarpado, en qué condiciones partió", agregó.

Por otro lado, se refirió a la confirmación de la Armada de que el operativo dejó de ser de búsqueda y rescate y pasó a ser solo de búsqueda, y dijo que "en la causa a mí no me cambia nada, porque a partir de que la Armada informa la explosión, empezamos a realizar medidas de prueba". En esa línea, confirmó que la carátula de la causa "sigue siendo averiguación de ilícito". La magistrada también fue consultada sobre la causa de reparación de media vida del submarino, y afirmó que "hubo una causa enderezada al tema de la reparación que la archivó el juez (Norberto) Oyarbide". Al respecto, explicó que si su investigación la lleva a eso, correspondería reabrir la causa que archivó Oyarbide, pero eso "lo tiene que pedir el fiscal al que le archivaron la causa".

"Ahora aparecieron hechos nuevos de connotaciones inconmensurables. El hecho de corrupción que se archivó y hoy da como remoto resultado que el submarino explotó, amerita que se reabra", opinó la jueza.