Perros de la calle muerden y causan accidentes

Es grave la problemática de los perros sueltos en la calle.

Siguen atacando a los vecinos y provocando accidentes. Dos mujeres motociclistas fueron víctimas del cruce intempestivo de estos animales que deambulan sin control. Los perros en la calle son una grave problemática que afronta la comunidad de San José de Metán, ya que las mordeduras que se reportan no son pocas.

Están en todos los barrios y también en el centro de la ciudad sin control. Destrozan las bolsas de basura que sacan los vecinos, muerden a transeúntes y atacan a los motociclistas provocando accidentes.

Uno de los hechos más graves ocurrió en la calle Sargento Cabral del barrio El Crestón. Gloria Serrano, de 22 años, circulaba en una moto por el sector, se le cruzaron unos perros, cayó del rodado y sufrió graves lesiones en la pierna derecha. La joven madre tuvo que ser trasladada en una ambulancia al hospital Del Carmen. Además, el dueño del animal que provocó el accidente no se hizo responsable.

Serrano tiene un hijo de dos años y hoy se debe movilizar con muletas debido a las delicadas lesiones. Estaba trabajando en un comercio y estudiando el profesorado de Biología en el Instituto Juan Carlos Dávalos, pero no pudo continuar con sus actividades.

"Esto me arruinó la vida. Me tienen que someter a operaciones porque tengo la pierna derecha destrozada", dijo la joven aEl Tribuno, al enumerar las lesiones que sufre. "Lo peor de todo es que el dueño del perro nunca dio la cara y tengo que afrontar todos los gastos de tratamiento y operaciones que son costosos", destacó.

"En el accidente la pierna derecha se me quedó atrapada con la moto y encima el perro me seguía ladrando y me quería morder", dijo Serrano.

Otro accidente

Patricia Gallo también fue víctima el jueves pasado de otro accidente, ocurrido en el barrio Municipal, provocado por perros sueltos. La mujer transitaba en una moto, cuando se le cruzó un animal y sufrió una caída y lesiones. Gallo tuvo que ser trasladada en una ambulancia al hospital local.

"Lo de los perros es un problema grave que hay en esta ciudad. Quiero agradecer la excelente atención del hospital Del Carmen, de las enfermeras, de la doctora María Pereyra, del doctor Toledo, a los de la ambulancia y rayos X", dijo Gallo.

En la localidad se hicieron campañas de castraciones y las protectoras de animales no dan abasto para afrontar la problemática, por lo que se trata de concientizar sobre la tenencia responsable.

Más perros que casas

La Municipalidad de San José de Metán todos los años realiza una campaña de vacunación antirrábica que abarca todos los barrios de la ciudad. Además hicieron un relevamiento de la situación y determinaron que, por ejemplo, en el barrio Lugano, al sur de la ciudad, hay más perros que casas. También se creó un registro de perros de razas consideradas peligrosas.

En una simple recorrida por la ciudad se observa que la problemática es delicada. Hay perros por todos lados. Lo peor es que cuando pasa un auto o una moto salen a perseguirlos, furiosos y descontrolados.

A tal punto llega la preocupación de los vecinos, que algunos solicitaron que vuelva la perrera, para terminar con la grave problemática.

Adentro de las casas

En el plan estratégico del bicentenario, presentado por la Municipalidad de San José de Metán en 2016, en los artículos 193 y 194 expresa claramente que la gestión actual se opone a la existencia de la “perrera”, como se conoce al camión jaula que pasaba en los 80 y en los 90 recogiendo perros callejeros y aterrorizando a las familias con el destino incierto de los canes. También la Municipalidad se expresa a favor de la esterilización de las perras, y plantea la necesidad de realizar fuertes campañas de concientización para que los perros permanezcan dentro de las casas.

Cuando la temible perrera dejó de circular por las calles, todos celebraron pero dejaron de cuidar a los perros que hoy aterran a los vecinos con su temeridad y su hambre.