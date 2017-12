Juventud volvió a fallar y quedó muy complicado

¡Juventud, así no! Por este camino el santo no va a llegar a ningún lado. El equipo antoniano debía ganar frente a Zapla, pero empató en cero y para colmo anoche padeció una enorme anemia ofensiva en el Martearena, por lo que el panorama en torno de la clasificación, entre los cuatro primeros de la zona, quedó más lejos.

Juventud no jugó bien, le costo llegar hasta la valla defendida por Martín Cabrera.

Solo en cierto lapso del juego daba la impresión que al santo le sentaba mejor el partido. Pero le faltaba resolver con acierto en los metros finales.

Zapla comenzó a salir del asedio cuando Pablo Acosta, libre de marca, se perdió solo una conquista tirándose de palomita en un corner.

Lo poco que hizo Juventud se fue desdibujando porque el once jujeño se fue adelantando unos metros para cerrar algunos huecos. Y el Momoto Gómez y Joaquín Iturrieta no disponían de tanta libertad.

El desarrollo del juego se presentaba a palo y palo. En cada avance de Juventud respondía el merengue. Jonnhy Angulo en dos ocasiones estuvo cerca de convertir, mientras Pablo Acosta desperdiciaba en el arco de Pave, que en la más clara conjuró con sus piernas una segura caída de su valla.

Quedaba la segunda parte del juego, por lo que Juventud apostó a quemar todas las naves. No tenía otra. Y seguía mostrando flaquezas para generar juego en la mitad de la cancha. Angulo continuaba con sus feroces incursiones y dentro de área y en otra corrida profunda sacó un centro que Balvorín desvió de cabeza y se fue por arriba.

Lo de Zapla fue duro para Juventud. Había que extremar todos los recursos y mantener la calma para no ingresar en el terreno de la desesperación, aunque no encontraba respuestas. A como dé lugar fue al frente pero no era la solución. Mientras Zapla se replegaba en las cercanías de Cabrera porque el empate al fin y al cabo no era un mal negocio.

Ese déficit de no armar juego y romper el cerrojo defensivo del rival puso al desnudo a un equipo antoniano que generó muchos interrogantes en cuanto a su futuro. Otra vez se acerca el final de una fase y la historia, aparentemente, está cerca de volver a repetirse.

¡Qué pena!

JUVENTUD 0 ZAPLA 0

D.Pave (6) M. Cabrera (7)

A. Bellone (5) J. Méndez (6)

J. Antunes (5) H. Villanueva (6)

G. Menéndez (6) M. Zelaya (5)

C. More (6) E. Martinich (6)

R. Gómez (5) N. Aguirre (6)

C. Medina (5) F. Tello (6)

J. Iturrieta (6) M. Brítez Ojeda (5)

J. Angulo (6) W. Cuevas (6)

G. Ibáñez (6) R. Robledo Correa (6)

G. Balvorín (5) P. Acosta (5)

DT: V. Godoy DT: H. Zingariello ()

Cambios ST: 9‘ T. Assennato (4) por J. Angulo (JA), 13’ I. Caravaca por N. Aguirre (Z), 20‘ L. Zárate por C. Medina (JA) y P. Pascuttini por R. Robledo Correa (Z), 32’ E. Pennisi por G. Balvorín (JA), 35‘ E. Villagra por P. Acosta (Z).

Jornada: 16ta. fecha

Árbitro: L. Lobo Medina (6)

Estadio: Padre Martearena