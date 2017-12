Entredicho entre la Chancha y un hincha

Cuando los jugadores de Juventud traspasaron la salida de la zona de vestuario y con cara de pocos amigos, la “Chancha” Leandro Zárate tuvo un entredicho con un hincha y que no paso a mayores. Allí se generó un situación tensa y con la presencia de algunos directivos, por lo que se buscó trasmitir tranquilidad.

Sin duda alguna que el entusiasmo de la gente, que no fue mucha y los que se dieron cita en el estadio Padre Martearena, se fue transformando en enojo y reproches hacia los jugadores antonianos que desde adentro de la cancha no podían responder con un mejor juego.

Ese desconformismo de la gente, en la segunda parte del enfrentamiento entre los dirigidos por Víctor Godoy y el equipo palpaleño, hizo que se pidieran los cambios con los hombres de refresco para que logren solucionar el mal desempeño como equipo, aunque todo se fue tornando cada vez en un clima enrarecido, por lo que solo se esperó el final para exteriorizar la bronca cuando los futbolistas desde la cancha se dirigían hacia los camarines.

Y de alguna manera el soberano tendrá sus razones para no ir a la cancha.

A diferencia del clásico con Gimnasia y Tiro, el simpatizante santo no respaldó al equipo en esta oportunidad. En cierta forma ya se nota que el interés es cada vez menor.

Para colmo, aquellos que acompañaron anoche vieron a un equipo que no colma las expectativas y, en este sentido, los nervios, tensiones afloran descargando cuanto reclamo son necesarios en los jugadores. En fin, Juventud va perdiendo terreno para recuperar la credibilidad del hincha que en menor número asiste a sus presentaciones como local, más aún sabiendo que desde hace más de una década no se puede volver a jugar en una categoría superior y es bastante cansador ver año tras años los fracasos que se producen.