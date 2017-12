Se registran cortes de agua en Cerrillos

Desde cerca de las 10 de la mañana de hoy, se produjo la interrupción del servicio de agua potable en diversos barrios de la zona este del sector urbano, entre ellos El Molino y San José.

“Nadie avisó nada. Si es que es por reparación de cañerías, bienvenido sea, el tema es que estas cosas hay que preverlas para que no surjan inconvenientes como los de hoy. El que no tiene tanque está frito. No sabemos a qué hora volverá el agua”, comentó Luis, un vecino de El Molino.