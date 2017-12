Aníbal Fernández a Cristina Kirchner: "Debe conducir al Peronismo"

En una nueva carta abierta, el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández le pidió hoy a la senadora electa Cristina Kirchner que se "haga cargo de la conducción" del PJ porque a su juicio "es la única dirigente que puede ordenar esta suerte de neo sainete criollo en el que se ha transformado el peronismo, después de la derrota de 2015". En la misiva, Fernández aseguró que Cambiemos "viene por el peronismo" y que en ese marco su jefatura en el PJ "es una necesidad que expresa buena parte del Pueblo argentino.

"A no dudarlo, Cambiemos viene por el Peronismo. Y hay algunos dirigentes que, uno supone que son peronistas, que le están haciendo el juego", advirtió el exfuncionario, que replicó el enlace a la carta en su cuenta de Twitter. "Lo he dicho tantas veces, pero… lo voy a repetir: Cristina es la única dirigente que puede ordenar esta suerte de neo sainete criollo en el que se ha transformado el peronismo, después de la derrota de 2015. Pero siendo una decisión personal, es una demanda que le hacemos los peronistas que creemos que debe hacerse cargo de la conducción. Es una necesidad que expresa buena parte del Pueblo argentino", enfatizó.

En el escrito, plagado de citas a Juan Domingo Perón, Fernández le bajó el tono a la polémica que había desencadenado cuando en una explosiva carta difundida semanas atrás había cuestionado la estrategia "light" y alejada del peronismo con que la exmandataria había participado electoralmente en el frente Unidad Ciudadana.

También había criticado la falta de respaldo de la expresidenta a dirigentes "leales" que hoy están presos como Julio De Vido y Amado Boudou. Pero ahora, el exministro parece haber dado vuelta esa página, y le reclamó a su jefa política que asuma un rol de conducción en el justicialismo, "deponiendo amores y rencores" y convocando a aquellos peronistas que en los últimos tiempos renegaron de su liderazgo.

"Ella puede. Nosotros queremos. Y los que hoy por hoy no quieren, pueden cambiar ese sentimiento porque sólo un cuadro político de la dimensión de Cristina Fernández de Kirchner, sólo una dirigente con la ascendencia que ella tiene sobre sus seguidores, es capaz de armar esa montura que necesitábamos para cabalgar la Historia", aseveró.

Para Fernández, "la mejor oportunidad" política que tiene la expresidenta es "hacer peronismo".

Acto seguido, en una suerte de decálogo de la conducción peronista, enumeró las acciones que se esperan de quien ocupe de ese rol. "Ordenar. Deponer amores y rencores. Reconstruir su liderazgo a la vez que genere alternativos. Convocar. Volver a llamar. Hablarnos a todos uno por uno. Hablarle al Conjunto. Promocionar nuevos dirigentes. No olvidar a los de siempre. Sugerir roles. Escuchar ideas. Acercar a los que están enfrentados. Separar a los que andan siempre juntos como Ortega y Gasset. Proponer acciones. Tomar iniciativas. Exigir lealtad. Ofrecerla. Articular consensos. Organizarse, organizarnos… Conducir", mencionó.

"Cristina ha probado con creces su talento, su capacidad y su liderazgo político. Bueno… Ahora debe conducir al Peronismo", concluyó.