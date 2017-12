Acuña: “Nos vamos contentos, pero no confiados"

Firme y con argumentos sólidos Pellegrini se quedó con la merecida victoria frente a Central Norte (2-0), en el choque de ida de la semifinal del Federal B.

El adoquinero dejó en evidencia que no está lejos de lograr su sueño de acceder a la final. También es verdad que todavía restan por jugar 90 minutos, pero por todo lo bueno que mostró peye, agigantó la ilusión de toda Villa Cristina.

“En el juego entendimos que con la pelota al piso y haciéndola circular podíamos sacar diferencia. No pudimos en el primer tiempo, que fue lo mejor que hicimos; en el segundo tuvimos paciencia para terminarlo y ganamos justificadamente”, analizó Federico Acuña, técnico de peye, tras el triunfo en el Gigante del Norte.

La clave del éxito fue saber aprovechar el campo de juego, porque el adoquinero demostró tener buen pie en el plantel. “Habíamos jugado contra Guzmán en un cancha muy mala y la vuelta en Palmeritas que, si bien es cierto que está en buen estado, tampoco está en grandes condiciones. Y sabíamos que en un campo con buen piso haríamos diferencia. Los jugadores, convencidos de eso, lo interpretaron bien y salieron las cosas”, explicó el DT adoquinero.

Acuña, satisfecho por el rendimiento de sus muchachos, se sacó el rótulo de candidato para alcanzar la final: “Central sigue siendo el candidato. Nosotros, desde la humildad y el sacrificio que nos llevó hasta acá, lo vamos a seguir haciendo igual. Tenemos poco tiempo para festejar porque terminó el primer tiempo, nos vendrá bien una semana larga para recuperar a jugadores como Gastón Pizzicanella y Cristian Gutiérrez”, destacó el entrenador, quien tuvo que reemplazar a ambos.

La diferencia que marcó en la ida Pellegrini es importante, pero no le asegura nada por lo que Acuña fue muy prudente en su análisis: “Nos vamos contentos, pero no confiados. El balance es altamente positivo, fuimos netamente superiores los 90 minutos”.

Por último, el técnico de peye se refirió a una pequeña escaramuza que se armó sobre el final del partido: “Por ahí el nerviosismo nos lleva a cometer algún error. Un ayudante (Marinaro) pateó la pelota lejos cuando no correspondía. Lo calmé y en el vestuario le expliqué que esto no es así”, se expresó Acuña con coherencia.