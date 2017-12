Pellegrini le dio un cachetazo a la ilusión de Central Norte

Un verdadero cachetazo a la ilusión le dio Pellegrini al cuervo, derrotándolo por 2 a 0.

El adoquinero se quedó con un merecido triunfo frente a un desconocido Central Norte que, sin lugar a dudas, jugó el peor partido del campeonato.

Los goles de Mauricio Vilca y Pablo De Pauli terminaron decorando un resultado que fue justo por lo que propuso Pellegrini en cancha durante los noventa minutos en el Gigante del Norte.

Central fue pura impotencia, pura imprecisión, cero ideas de juego. Los carriles no fueron el arma esencial que tuvo el cuervo a lo largo del campeonato, Matías Ceballos corrió más de lo que jugó o hizo jugar y Ariel Aranda deambuló en soledad en ataque frente a una defensa adoquinera que estuvo sólida y no pasó sobresaltos. Y peye en las contras fue contundente.

Los primeros quince minutos de juego fueron para el adoquinero, que bombardeó con tiros de esquinas el área de Maino. El primero en avisar fue Girón con un cabezazo que se fue por arriba del travesaño y, minutos después, el árbitro le anuló un gol a Luis Ramos, tras cabecear en un tiro libre. Con pelotas paradas, ya Pellegrini era más. Recién en la media hora de juego, Claudio Ávalos efectuó la primera llegada azabache con un remate que se fue cerca del arco defendido por Gustavo Pérez. Pero después, Pellegrini fue siempre al frente, le “copó” el mediocampo al cuervo y para colmo de males para Central, ni Emmanuel Cáceres ni Nicolás Guzmán aparecían para darle el oxígeno que necesitaba el equipo para salir por las bandas.

A los 38 minutos, otro remate de media distancia de Ariel Aranda hizo revolcar por primera vez a Gustavo Pérez. Pero el cuervo fue solo eso en la primera mitad, solo dos remates de media distancia.



El hincha azabache hizo sentir su descontento tras el final de la primera mitad ante la falta de respuestas de los dirigidos por Norberto Acosta.

En la segunda mitad, el cuervo salió con otra actitud, trató de hacerse dueño de las acciones, pero justo en el mejor momento, a los 18’, Ayejes soltó la marca de Mauricio Vilca, quien entró habilitado por derecha, remató y la pelota se desvió apenas en Formaggioni para descolocar a Maino, que nada pudo hacer. Fue el primer gol para Pellegrini y un baldazo de agua fría para Central Norte que, sin lugar a dudas, sintió ese golpe hasta el final.

Ni siquiera los ingresos de Fabricio Reyes y Benjamín Jurado le pudieron cambiar la cara al cuervo que, con la desesperación de buscar el empate, dejó espacios que aprovechó muy bien el elenco de Villa Cristina. A los 31’, Vilca realizó un preciso cambio de frente para el ingresado Maximiliano Mompó; éste se la bajó de pecho a Pablo De Pauli, quien como venía metió un zurdazo inatajable para Maino. Golazo y 2 a 0 para sorpresa de propios y extraños. Pellegrini no se relajó ni siquiera con la ventaja de dos goles. Central fue más por vergüenza deportiva y amor propio. Intentó siempre en los últimos minutos con centros “salvadores”, al igual que el partido pasado frente a Talleres de Perico, pero esta vez no hubo ningún gol para el azabache que le permita ir con una mínima desventaja a la revancha.

Fue una victoria “Gigante”, como el estadio de Gimnasia y Tiro, para Pellegrini, que dejó al borde del “nocaut” a uno de los candidatos del torneo. El hincha cuervo se fue con una sensación de desazón. Y si bien aún no está dicha la última palabra, jugando como lo hizo ayer, Central Norte difícilmente pueda dar vuelta la serie.

En partidos decisivos, no se vio a aquellos jugadores que suelen aparecer en la etapa clasificatoria, como los Matías Ceballos y los Emmanuel Cáceres, jugadores que son fundamentales para las aspiraciones de ascenso que tiene el cuervo. Faltan noventa minutos para definir al finalista salteño que determinará el tan ansiado ascenso al Federal A, pero lo cierto es que Central Norte está cerca de acumular un nuevo fracaso deportivo.

La síntesis:

Pellegrini (2): Gustavo Pérez; Flavio Guanca, Facundo Girón y Ariel Rivera; Mauricio Vilca, Álvaro Ramadán, Luis Ramos y Cristian Gutiérrez; Leonardo Silveira; Pablo De Pauli y Gastón Pizzicanella. DT: Federico Acuña.

Central Norte (0): Mariano Maino; Patricio Vega, Franco Turus, Leonel Formaggioni y Nicolás Ayejes; Nicolás Guzmán, Facundo Galarza, Claudio Ávalos y Emmanuel Cáceres; Matías Ceballos; Ariel Aranda. DT: Norberto Acosta.

Goles:ST: 18’ Mauricio Vilca (P) y 31’ Pablo De Pauli (P).

Cambios:ST: 19’ M. Mompó por G. Pizzicanella (P), 23’ F. Reyes por C. Ávalos (CN), 28’ M. Esparza por L. Ramos (P), 36’ P. Rodríguez por L. Silveira (P) y 39’ B. Jurado por E. Cáceres (CN).



Jornada:Semifinal de ida

Estadio:Gigante del Norte

Árbitro:Fernando Brillada (6)