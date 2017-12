La nueva generación de Los Mayuatos entra en pausa

La alegría del triunfo frente a Córdoba (35-31) no ocultó en algunos jugadores de Los Mayuatos el sinsabor de no poder volver representar a la Unión de Rugby de Salta en el próximo Campeonato Argentino, ya que el certamen se suspenderá hasta nuevo aviso.

El certamen que nuclea a los seis mejores seleccionados del país no se jugará el año que viene por decisión unánime del consejo directivo de la Unión Argentina de Rugby.

Una generación de mayuatos entrará en stand-by por esa decisión, aunque ya se proyectan paleativos para darle actividad al seleccionado, pensando siempre en el día que volverá a jugarse el Argentino de mayores.

“La verdad es que este es un grupo muy unido. Es una lastima que termine el Argentino, sería hermoso seguir jugando con estos chicos porque se formó un grupo de amigos que se bancan en todas. Quedó demostrado en la cancha el sacrificio y lo que dejas por los compañeros”, señaló Matías Fortuny, uno de esos jugadores que fueron claves para el desarrollo de Los Mayuatos en los últimos dos años.

A la par de Fortuny hay otros nombres que también se destacaron a pesar de la poca experiencia en este tipo de competencias. Agustín Fernández, Martín Dahas, Francisco Ovejero, Matías Michelena, Elíseo Morales, Juan Franco Morosini, Joel Miranda, Ezequiel García Ascárate, Franco Giaccopo, Marco Secchi son algunos de los nombres de esta nueva camada de jugadores que aprobó los duros exámenes que entrega el Argentino. También hay jugadores de experiencia como Diego Fortuny, Agustín Ellero, Francisco Poodts, Santiago Larrieu, Martín Núñez y Eduardo Gómez Naar, que se acoplan al esfuerzo de los más chicos.

“Es un orgullo jugar con este grupo. En las buenas y en las malas, siempre destaqué el grupo humano que se armó desde el año pasado. Es un placer estar acá, me toca a mi estar de capitán y representarlos es un orgullo”, señaló Francisco Poodts.

Otro de los que se refirió a la pausa en el Argentino fue el Colo Larrieu. “Es una tristeza que esto no siga. Este es el nivel más alto, abajo de los que es Jaguares, a lo que uno puede aspirar a jugar. El jugar con chicos de otros clubes le da un plus a la provincia y ojalá que siga esto”, expresó el medio apertura.

Algunas ideas para tapar la ausencia del Argentino son disputar un torneo con aquellas uniones que lo deseen o traer seleccionados de otros países para amistosos. Así habrá algo de continuidad para el seleccionado salteño, pero sin la chapa de partidos oficiales.