Norberto Acosta: “Tengo confianza en revertir la situación”

La derrota caló hondo en el sentimiento del hincha de Central Norte y acceder a la final por el ascenso se le hizo ahora más cuesta arriba.

De todas maneras, el técnico azabache, Norberto Acosta, mantiene cautela y remarcó que la serie sigue abierta.

“Me tengo más confianza para revertir la situación, no está nada perdido. Pellegrini es un buen equipo, tienen buenas armas. La obligación será nuestra, pero habrá que ver cómo les cae a ellos la responsabilidad de cuidar ese 2 a 0 sabiendo que vamos a salir con todo el próximo partido”.

El entrenador también hizo referencia al partido que hizo el rival y sus dirigidos.

“Ellos contragolpean bien, era la única manera que nos podían lastimar. En las pelotas paradas no tuvimos problemas, pero con el tridente Silveira-De Pauli-Pizzicanella nos complicaron. En el primer gol se soltó Vilca y eso es virtud del rival. En el primer tiempo no estuvimos finos, en el segundo tiempo arrancamos mejor y el primer gol nos mata en nuestro mejor momento”.

La obligación de buscar un triunfo por más de un gol obligó al técnico a mover el esquema.

“Con Talleres de Perico por momentos pensé en salir con dos delanteros, pero también tiene que ver lo que propone el rival. Ahora nos pueden servir los dos delanteros de arranque. Acá lo importante es que tenemos que descontar dos goles de entrada. No sé si fue el peor partido del campeonato, pero por el resultado y la instancia que nos jugamos, creo que si”.