Pave pone la autocrítica en el momento deportivo más complicado de Juventud

Diego Pave fue crítico por el mal momento de Juventud Antoniana, cuyo empate con Zapla lo dejó con pocas posibilidades de clasificación. El arquero también se refirió al compromiso que ahora deben cumplir con Sarmiento en Chaco, un rival que ya está clasificado a la siguiente instancia del torneo.

“Ellos vienen invictos y van a querer conservarlo. Tenemos fe y nos quedan dos partidos. Ahora juegan Gimnasia y Chaco For Ever y pueden llegar a sacarse puntos. Por lo tanto con Sarmiento nos sirven los tres puntos, nada más”, explicó el tucumano.

Luego, Pave habló del sabor amargo por la igualdad contra el merengue jujeño. “Perdimos varias ocasiones como las que tuvo el Negro (Jonnhy Angulo). Nos apuramos en definir. Él le pegó al arco cuando tendría que haber dado el pase hacia atrás. Nos apuramos mucho y no pudimos llegar al gol y después Zapla se plantó bien y de contragolpe nos podría haber complicado, pero yo creo que hicimos un mal partido, justamente cuando tendríamos que haber ganado. Llegamos a un empate y ahora solo queda ganar los dos próximos partidos para poder clasificar”, declaró el uno.

“Yo creo que jugamos uno de los peores partidos. Por ahí no se vio lo que se venía haciendo con muchas ocasiones de gol de local. Esta vez tuvimos pocas y no las supimos aprovechar. Pero ellos también jugaron”, explicó.

En cuanto a que si se hipotecó gran parte de la clasificación con el empate frente a Zapla, Pave respondió: “La verdad que sí, porque ahora solo nos quedan ganar los dos próximos partidos si o si para entrar. Y esta vez como local frente a un rival que venía golpeado perdimos la oportunidad de quedar entre los cuatro primeros”.

El exguardavallas de San Martín de Tucumán habló también sobre la falta de contundencia. “Nos faltó el gol y ser más punzantes a la hora de atacar. Nos cuidamos más en la defensa, pero el rival vino a buscar el empate y hasta se podrían haber llevado un triunfo también, no jugamos bien y no merecimos ganar”, puntualizó.

Con respecto al poco volumen de juego que mostró Juventud, consideró: “Hace varios partidos que no nos convierten. Nos faltó el gol. Llegamos al arco, creamos situaciones, pero no son claras. Nos quedamos muy tristes”.