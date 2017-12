Las verduras subieron un 8 por ciento en tan solo un mes

En esta época de las fiestas de fin de año las verduras, uno de los productos esenciales en la canasta básica alimentaria (CBA), aumentaron en Salta un 8 por ciento.

Según el relevamiento del índice barrial de precios que realiza el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), ese es el rubro que más se encareció desde octubre. Le siguió el de carnicería, que tuvo un incremento del 1,55%.

Por el contrario, el de almacén bajó un 0,26 por ciento.

Según el estudio, lo que más aumentó es la banana. En octubre el kilo costaba $20 y desde noviembre cuesta $24. Le sigue el zapallo que subió de $15 a $18,50 el kilo. Luego se ubica la papa, que ascendió de $10 a $13 el kilo.

Con respecto a los cítricos, la naranja subió de 18 a 20 pesos el kilogramo.

El relevamiento fue efectuado por 60 encuestadores de Barrios de Pie y amas de casa en 300 comercios: verdulerías, carnicerías y almacenes de la capital salteña, distribuidos en 80 barrios. El trabajo no incluye supermercados. Se abarcan los alimentos más baratos que hay en cada negocio, que casi siempre coinciden con los de segundas y terceras marcas.

"Los productos de verdulería aumentaron en total un 8 por ciento. Por ejemplo, la papa aumentó un 30%, el zapallo subió un 23,33 la banana un 20 y la naranja un 11,11 por ciento. Esto hace que la inflación en este rubro sea empujada hacia arriba", manifestó a El Tribuno Federico Maigua, director del Isepci.

En el rubro carnicería, el precio del kilogramo de asado subió de $140 (en octubre) a $150 (en noviembre), lo cual representa un 7,14% más. El valor de la merluza también se incrementó un 5 por ciento. En octubre costaba $100 el kilo, posteriormente subió $5.

"En las carnicerías de los barrios de la ciudad, los carniceros mantienen a precio bajo los cortes que de por sí son más económicos para poder seguir vendiendo. Sí le aumentan el precio a los cortes caros, pero tratan de no trasladar el aumento a los otros cortes", explicó Maigua.

Por el contrario, los valores de los productos de almacén bajaron. El kilo de queso cremoso costaba 120 pesos en octubre y después bajó a 105. El kilo de paleta cocida, en tanto, salía $115 en octubre y posteriormente descendió a 100. La sal fina es otro de los productos que se abarató. El medio kilo tenía un precio de $8 y luego bajó a 6.

"Descendieron un 0,26%. Los precios de los productos de almacén bajaron en un porcentaje considerable. La inflación es prácticamente cero en este rubro", sostuvo Maigua.

Canasta básica

Los aumentos de precios de productos de verdulería y carnicería generaron el incremento de la canasta básica total (CBT) para una familia tipo. En octubre, tenía un valor de 14.309,35 pesos y en noviembre ascendió a 14.561,37, es decir, 252,02 pesos más. El aumento fue de 1,76 por ciento.

Según el informe expuesto, en el acumulado anual la CBT tuvo una inflación de 16,73%.

El salario mínimo vital y móvil, de $8.860, representa el 61% de la CBT de octubre para una familia tipo en la ciudad, y el haber mínimo jubilatorio, de $7.246, representa el 51% de idéntica canasta.

"Esto significa que una familia necesita dos salarios o haberes mínimos para no quedar bajo la línea de pobreza. Recordemos que el concepto del Indec refiere que los hogares que no pueden cubrir la canasta básica total, están bajo la línea de pobreza. Actualmente, se necesitan alrededor de 15 mil pesos para no ser pobre", recalcó Maigua.

Al ser consultado sobre si la situación económica ha mejorado o empeorado, Maigua respondió: "Depende con qué se compare. Si hablamos estrictamente de números y comparamos la inflación o variaciones acumuladas de enero a noviembre con la variación de 2016, en números fríos se puede decir que dio resultado la política antinflacionaria del Gobierno nacional para desacelerar el aumento de los precios. Ahora, si dejamos de lado los números y nos trasladamos al plano social, observamos que sigue aumentando el deterioro, porque la política para frenar la inflación ha sido para frenar o bajar el consumo, para que no aumenten tanto los precios, pero cuando baja el consumo, los hogares que más se ven afectados son los de los sectores populares; entonces, se pierden ingresos, sobre todo aquellos que no tienen un trabajo registrado, con lo cual la situación en el hogar se vuelve más difícil".

"Las personas que viven de changas son las primeras en perder el trabajo porque en los sectores medios empiezan a prescindir de servicios como empleo doméstico, jardinería y pintura del hogar, por ejemplo", finalizó.