Taller de nutrición saludable para padres

Una vez más el Centro de Primera Infancia (CPI) "La Sagrada Familia", de la localidad de El Carril, abre sus puertas para llevar a los padres y adultos de la comunidad propuestas de formación e intercambio de experiencias de crianza saludable. En esta oportunidad, el equipo interdisciplinario de este espacio, coordinado por su directora Alicia Báez, brindó un taller de nutrición saludable diseñado en base a las necesidades que tienen los niños durante sus primeros años de vida.

De esta manera, el CPI busca transmitir a los padres cuáles son los hábitos saludables que promueve el centro entre sus hijos para que ellos continúen trabajándolos en sus hogares.

El taller se llevó a cabo ayer en las instalaciones del centro. La actividad fue coordinada por la nutricionista de la institución, Carmen Amador. Como es habitual entre las acciones que llevan adelante los CPI de toda la provincia, uno de los objetivos primordiales de la iniciativa fue involucrar a todas las familias del CPI de El Carril en un proceso de fortalecimiento de la comunicación familiar y comunitaria.

"Cada uno de los padres llevó a casa un recetario con las preparaciones que sus hijos incorporan a lo largo del año en el Centro de Primera Infancia. La charla permitió que muchos de ellos conozcan la importancia de la alimentación saludable en la vida de sus niños, y todo lo que significa para ellos recibir los nutrientes esenciales en su primera infancia", explicó la directora del CPI Alicia Báez. "Los padres conocieron cómo se preparan las comidas y en qué horarios".

Actividades programadas

La directora, además, destacó que todos los profesionales del Ministerio que están a cargo del cuidado de los niños trabajan en base a un programa de acompañamiento y monitoreo diario que les permite transmitir hábitos y alimentos saludable a la vida de los niños y sus familias, siempre de manera progresiva.

"En el taller los niños y sus madres fueron los protagonistas. Ellas contaron cómo vivieron esta experiencia en sus hogares. Muchas decían que sus niños antes de entrar al CPI no consumían ni verduras ni frutas. Algunos no tomaban ni agua, por las costumbres de tomar jugos o gaseosas. Otras aseguraron que por el horario de sus trabajos no siempre pueden preparar alimentos elaborados y saludables para sus niños en casa. Por eso optan por comidas rápidas y de fácil preparación, como las frituras o los alimentos precocidos", explicó Báez.

"El objetivo del Centro de Primera Infancia es que esto cambie. A lo largo del año, en el CPI sus niños incorporaron otros alimentos y, según las madres, esto se nota mucho en las casas. Los niños generaron hábitos a la hora de comer que repiten en sus hogares, como lavarse las manos, sentarse a la mesa y compartir en familia, algo muy bueno que las madres destacaron durante el desarrollo del taller. Muchas ellas ya van incorporando estas prácticas en la crianza del resto de sus hijos", añadió.

Finalmente, la directora destacó que "el taller permitió al equipo del CPI mostrar a los papás cómo trabaja la alimentación de sus hijo. Porque para obtener buenos resultados, es necesario que estas prácticas continúen en la casa. Por ello el intercambio fue muy enriquecedor, muchos papás no sabían qué es lo que sus hijos comían en el centro, por ejemplo, y hoy lo saben; frutas o verduras que antes no compraban en sus casas y que ahora incorporaron".