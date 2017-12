Un padrastro desalmado estuvo siete años prófugo

Un condenable sujeto oriundo de la provincia de Tucumán logró vivir en la clandestinidad por más de siete años.

El sujeto, cuya identidad no trascendió, basaba su impunidad en una especie de muerte civil: es decir no tenía bienes a su nombre, no operaba en bancos, no usaba teléfonos celulares y nunca en más de siete años se había comunicado con ningún familiar o persona conocida, según la información suministrada desde Catamarca.

El sujeto había consumado un brutal ataque en contra de sus dos hijastros, en un mensaje hacia la madre de los niños.

Luego de la masacre, en la que creyó haber eliminado a sus dos hijastros, huyó sin dejar rastros en la provincia de Tucumán, pese a que la Justicia lo buscó durante todo este tiempo y lo incluyó en la lista de los más buscados criminales.

Las víctimas de su crueldad fueron una bebé de 11 meses a la cual le produjo con golpes múltiples fracturas en el cráneo, y otra pequeña de dos años, a quien le quebró diversas partes del cuerpo en un acto que nunca se esclareció del todo.

El despreciable sujeto fue detenido en las últimas horas en Catamarca, luego de pasar siete años prófugo de la Justicia tucumana.

Trascendió que la salvaje agresión de sus hijastros se produjo después de haber agredido a su concubina y madre de los niños.

El hecho que se investiga y que lo tiene como principal imputado se produjeron en el 2016.

De acuerdo a la información obtenida por medios catamarqueños, el gravísimo hecho ocurrió en el barrio 1 de Mayo, en la ciudad de Concepción de Tucumán, un 16 de agosto.

En esa oportunidad, el acusado en un acto demencial agredió físicamente a su pareja a quien dejó inconsciente y quizá pensó que la había asesinado.

No conforme con eso, hizo lo mismo con sus hijastros: a un bebé de 11 meses le produjo múltiples fracturas en el cráneo y en los brazos, mientras que a otra pequeña de dos años le produjo fracturas en diferentes partes del cuerpo.

Pero además con el resultado de su diabólica tarea al bebé, que lloraba a gritos, lo introdujo en el congelador de una heladera con evidentes intenciones de silenciarlo y de terminar con su vida.

Durante los últimos años se realizaron las investigaciones correspondientes para poder dar con el prófugo, que se habría fugado de Tucumán el mismo día que protagonizó la masacre de su familia.

Sin embargo, la búsqueda se hizo complicada porque no utilizaba redes sociales ni teléfonos.

Tampoco frecuentaba a sus familiares, por lo que se desconocían sus posibles vínculos.

No obstante, los efectivos recibieron hace unos días la información de que estaría residiendo en barrio 60 Viviendas, de la localidad catamarqueña de Valle Viejo, a unos 246 kilómetros de la capital tucumana, por lo que se pidió la colaboración del personal policial de la provincia vecina y lograron detenerlo.

Ahora aguardan la extradición a la provincia de Tucumán.

.