“Trataban de mantener en secreto una adopción, hoy controlamos que eso no suceda”

Cristina Pocovi es la secretaria Tutelar a cargo del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de Salta.

En diálogo con El Tribuno, explicó detalladamente cómo es un proceso de adopción y destacó la importancia de despejar las fantasías y mitos que tienen algunas personas.

¿Qué es una adopción?

El Código Civil define a la adopción como una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho del niño/a o adolescente a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen.

Existe todo un proceso para poder determinar que el niño está en una situación de adoptabilidad, o sea, que su familia de origen o la familia ampliada no le pueden prodigar esos cuidados que son necesarios para que ejerza plenamente todos los derechos que tiene naturalmente y que por esa realidad particular no los está teniendo.

¿Como es el proceso?

Al proceso de la adopción hay que entenderlo adecuadamente. Hay que partir de una premisa fundamental: el hijo que uno adopta no viene a suplantar el hijo biológico que no pudo tener. Se trata de dos cosas totalmente distintas. En varias oportunidades, en los talleres que nosotros damos, los asistentes nos preguntaron: ¿Por qué hay tantos chicos en la Casa Cuna o los hogares? Y la verdad es que si bien hay muchos chicos en las instituciones, lo cierto es que no todos esos chicos están en situación de ser adoptados, es decir, en estado de adoptabilidad.

¿Que debe ocurrir para que lleguen a ese estado?

Para que eso ocurra, primero, el Poder Ejecutivo tiene que hacer un dictamen que luego pasará al juez interviniente. El magistrado dictará una resolución de adoptabilidad y me notificará de que está firme y consentida. Luego yo haré una selección de los legajos que dan con el perfil del niño, de acuerdo a muchas variables.

Por ejemplo, los postulantes pueden elegir hasta que edades quieren adoptar. Si quieren adoptar grupos de hermanos o no. Si recibirán personas con algún tipo de discapacidad o alguna enfermedad reversible o no. Posteriormente se procede a una selección de legajos y se los remite al juez. El juez lo que hace es elegir, en presencia del Ministerio Público también, cuál es el legajo que el considera más conveniente para que esos postulantes puedan hacer un encuentro con el niño. A partir de ese momento empiezan otros procesos distintos, de vinculación de los postulantes con el chico y tiene origen una guarda con fines de adopción que en el futuro se va a transformar en un juicio de adopción. Parece un proceso engorroso pero no lo es. Todas estas modificaciones se han dado a partir de la reforma del Código Civil, en 2015.

¿Qué cambió con la reforma del Código Civil?

El cambio principal es esta especie de proceso administrativo que he detallado. Además, antes de la resolución de adoptabilidad lo primero que trata el Poder Ejecutivo es que los chicos no se separen de su grupo de origen. O sea que se busca primero en la familia, se extiende esa búsqueda a la familia ampliada y solamente si no encuentra a una persona se hace el dictamen de adoptabilidad y pasa al Poder Judicial. Este es un cambio muy importante porque se garantiza la mayor transparencia posible del proceso para evitar cualquier tipo de situación irregular. Con esto hago referencia a las guardas puestas, que son las de hecho, es decir, postulantes que no han pasado por el Registro, que no se han sometido a las pruebas de idoneidad. Entonces para evitar todo ese tipo de cosas es que se creó este Registro Único en el que pueden presentarse solamente familias de Salta, a excepción de las convocatorias públicas, a las que si pueden presentarse de otras provincias.

¿En que casos se lanza una convocatoria pública de adopción?

Cuando el caso reviste complejidad. Por ejemplo, grupos de hermanos, niños con patologías e internaciones. Estos casos requieren a postulantes con poder adquisitivo y mucho recurso psicológico para afrontar la adopción. A veces no se reciben ofrecimientos por parte de postulantes. Entonces lo primero que hago es un pedido a la red federal. Si me contestan que no tiene ningún postulante que reúna esas condiciones y ahí si llamo a una convocatoria pública a la que se puede presentar cualquier persona este o no inscripta y se la somete a las pruebas psicosociales.

¿Las modificaciones del Código hicieron que mas postulantes se inscriban?

Más que las modificaciones del Código, puedo decir que a partir de la creación de la Secretaría Tutelar y cuando Salta se adhiere a la ley nacional porque pudimos empezar a manejar específicamente los datos de Salta.

Al crearse el Registro Federal, en 2014, se garantiza a los postulantes que si, por ejemplo, viven en Salta y deben mudarse a Jujuy, su carpeta puede migrar hacia esa provincia y seguirán inscriptos con el mismo número de orden que será respetado. Antes, los postulantes se inscribían en varias provincias porque no sabían si iba a salir la adopción o no. Esto implicaba muchísimo desgaste porque cada provincia tenía sus requisitos y evaluaciones. Ahora los postulantes hacen una sola inscripción, presentación y evaluación y no es necesario el traslado que resultaba desgastante.

Llama la atención que hay pocas parejas igualitarias que se han postulado...

Teníamos inscripta una carpeta que en este momento está transitoriamente no disponible porque la pareja tuvo mellizos, pero no descarta la posibilidad de volver a inscribirse. Otra pareja igualitaria adoptó una niña con síndrome de Down en 2015. La niña tuvo avances impresionantes. En abril pasado, una pareja igualitaria de Santiago del Estero se presentó para la convocatoria pública de una niña pero el seguimiento se hace en esa provincia. Considero que son decisiones de la pareja. Cuando se siente preparada para el proceso de adopción, concurre.

¿Que los postulantes prefieran la franja de edad de 0 a 3 años en niños para adoptar funcionan como barrera para el proceso?

Es tremendamente grande la barrera que se impone la persona cuando la elección de la franja etárea que elige es un bebe. En general son pocos los bebés, aunque este año hemos tenido varios en situación de adoptabilidad. Necesariamente si el Poder Ejecutivo tiene 180 días para hacer el dictamen de adoptabilidad que pasa después al Poder Judicial, estoy siempre en contra del reloj.

Creo que existe una matriz cultural que es difícil de correr en los casos en que una mamá se presenta porque quiere ser mamá de un bebé y tiene la fantasía de que es más fácil porque ya desde chiquito lo va a poder ‘amoldar‘ y en realidad no es así, y cualquier persona lo sabe. Es decir, los chicos, los hijos que uno tiene, tienen su particularidades, sus personalidades, sus caracteres distintos a lo que uno ha tratado o no de formar entonces eso es parte de un mito.

Esto tiene mucho que ver con las historias pasadas, en las que los adoptantes trataban de mantener en secreto el tema de la adopción, ahora eso no seria posible y nosotros controlamos que no suceda porque se tiene que respetar la historia de origen del chico, su identidad. Él tiene que saber que es adoptado porque sino los padres están muy felices con ese vínculo pero ese vínculo no puede estar basado en una mentira. La felicidad de los padres y del chico tiene que estar basada en la verdad.

¿Como es el lugar de las familias de origen tras una adopción?

Lo que puede ocurrir dentro de lo que es el respeto a la identidad que tiene el niño, es que, por ejemplo, quiera mantener un vínculo con los hermanos, entonces si esto se ha hablado con la verdad en el momento de la adopción, los padres saben que están obligados a promover esos vínculos fraternos.

¿Solo la información contribuye a un trámite fluido y enriquecedor?

Sí. También todo depende de las ganas que uno tenga de concretar los proyectos. En eso tenemos que trabajar mucho, en reconsiderar siempre la disponibilidad óptima que uno tiene y a la que uno puede acceder. A veces por esa matriz cultural de tener un hijo chiquitito, bebé los postulantes se pierden de grupos de hermanos. Nosotros hemos tenido experiencias hermosas con grupo de hermanos y con adolescentes y hoy vemos a la familia hermosamente integrada y disfrutando de estas oportunidades que se dan y que a veces un postulante por no preguntar, o no animarse, o no conversarlo un poco más se las pierde.