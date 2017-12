Destacaron a una joven salteña en una capacitación para la función pública

Entre 6 mil postulantes, Luciana Módica fue una de los 32 jóvenes latinoamericanos elegidos para integrar la octava edición del Programa para el Fortalecimiento para la Función Pública en América Latina. Esta es una iniciativa de la Fundación Botín, cuya sede principal es en Santander, España. Como si fuera poco, ella fue una de las seis personas destacadas por su participación en el programa. La joven salteña tiene 23 años y estudia Licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba.

Una vez finalizada su beca de 600 horas de capacitación, Luciana busca un organismo estatal para hacer una práctica de 240 horas este verano.

“Fue una experiencia inolvidable”, sintetizó. El programa, que se extendió entre el 10 de octubre y el 1 de diciembre, empezó en Santander, España. Los jóvenes estuvieron un fin de semana en el Valle del Nansa, en Cantabria, e hicieron una peregrinación de dos días a Santiago de Compostela. Realizaron un curso de tres días en la Universidad de Salamanca, luego estuvieron un mes en Madrid y terminaron en la Fundación Getulio Vargas, en Río de Janeiro.

Luciana explicó que desde la Fundación Botín buscan jóvenes que están próximos a terminar sus carreras y quieran dedicarse a la función pública. “Los capacitan no solo con clases muy buenas y excelentes profesores -desde funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Unión Europea hasta políticos españoles-, sino también con experiencias, como conocer el Palacio de la Moncloa -la sede presidencial-, hacer un recorrido tal cual lo hace un presidente extranjero cuando lo visita y sentarse en la mesa de gabinete, donde se reúne el presidente con los ministros”. Además fueron al parlamento de Cantabria, al parlamento español y al Banco Central.

“Creo que la forma de hacer crecer a los países latinoamericanos es fortaleciendo la administración pública y generando líderes y personas que en un futuro van a desempeñarse en cargos de poder. Conocí a exbecarios de ediciones anteriores, gente brillante que trabaja en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la Organización Mundial del Comercio (OMC) o en ministerios o secretarías de sus países. Se espera mucho de la gente que hace esta beca”, comentó.

Luciana fue la única salteña y uno de los cuatro argentinos que participaron este año en el programa. Este es el octavo año que se realiza y el período para aplicar es en los primeros meses de cada año, en el sitio www.fundacionbotin.org.

Luciana es voluntaria de Oajnu (Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas) desde hace siete años y cree que eso tuvo que ver con la decisión de estudiar Ciencia Política. “Es solo el deseo de cambiar las cosas y creo que el camino para cambiarlas es estudiar. Eso me parece fundamental porque muchas veces las cosas no cambian porque están en manos de gente que no está preparada”.

Ella se fue a estudiar a Córdoba porque en Salta no podía formarse como politóloga. “Cuando terminé el colegio me sentí súper afortunada porque podía estudiar y, además, lo que yo quería. Sentí que podía encontrar una carrera que me permitiera compartir eso tal vez con las personas que no podían...”.

A partir de 2018 se podrá estudiar esta carrera en la Universidad Católica de Salta. En relación con esto, dijo Luciana: “Es bueno que se abra la carrera en la provincia. Eso significa que hay un futuro de politólogos y que la administración pública va a tener gente formada”.

Integridad, una desconocida

Vocación al servicio, integridad y proactividad son los tres valores principales que trabajaron en el programa, importantes en cualquier funcionario público. Luciana destacó la integridad: “Me parece que no es una palabra que los argentinos usemos mucho. Uno habla de solidaridad y de otros valores. Me llamó la atención porque los españoles hablan mucho de eso y me parece que es algo que nos hace falta”.

Luciana empezó a estudiar la carrera en la Universidad Nacional de Villa María, que tiene una extensión en Córdoba Capital. Cuando había hecho cinco años y estaba muy cerca de terminar, tuvo un problema con la institución y decidió cambiarse a la Universidad de Río Cuarto. “Fue como volver a empezar”, comentó. Antes tenía el 80% de la carrera y ahora ronda el 30% porque los planes de estudios son muy distintos. “Me parece importante la integridad de la persona y esa fue una decisión que mucha gente cuestionó”. Como aún vive en la capital, viaja cuatro horas de ida a Río Cuarto y cuatro de vuelta. “La beca llegó en el momento justo para reencontrarme con mi profesión, con mi carrera, con lo que en algún momento decidí hacer”, aseguró.

Las mujeres, en cargos públicos

Los casos de mujeres que ocupan cargos públicos de jerarquía aún son excepciones. Sobre esto observó Luciana: “Me parece que no es porque las mujeres no estén formadas sino porque es muy difícil la lucha. Yo lo sufrí en una institución universitaria y me imagino que es muy difícil al momento de conseguir un trabajo. Aún más en política, y, lamentablemente, me parece que en el norte argentino aún más. Si no creyera (que es posible), no me dedicaría a esto. Es una lucha y de a poco las mujeres tenemos que empezar a vincularnos y a conseguir esos cargos de poder”, analizó.

Después de la beca que obtuvo de la Fundación Botín, la propuesta es realizar una práctica de 240 horas en su comunidad para tratar de llevar a la práctica un poco de lo aprendido. “Me gustaría hacerlo este verano. Me interesan las cuestiones de derechos humanos, transporte, medio ambiente y gestión de proyectos”, dijo. Si algún funcionario está interesado en convocarla, su dirección de correo es modicalucia na@gmail.com y su número de teléfono, (0387) 154423673.

“Yo amo mucho a mi país y a mi provincia. Estando afuera uno se da cuenta de lo importante y de la cantidad de cosas que uno puede aprender para fortalecerlo. Creo que se puede hacer mucho, sobre todo en nuestra provincia”, analizó.

Como profesional, a Luciana le gustaría viajar para hacer proyectos, intervenir en comunidades y pensar soluciones a las problemáticas. Le gustaría volver a Salta y desenvolverse en la función pública.



