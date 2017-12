Fantasmas del pasado y yugos del presente  

Una noticia en vísperas de Navidad y Año Nuevo se viralizó y es que el kirchnerismo podría asumir la titularidad de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación. La versión causó malestar en el ámbito agroindustrial, máxime cuando un legislador de Cambiemos, Pablo Torello, consignó que no se trata de una “comisión estratégica”, a pesar de ser productor agropecuario.

En tanto, la Argentina acumula récords, como ser el primer exportador mundial de harina de soja, un producto con agregado de valor, y se abren mercados en el mundo para la agroindustria argentina, exaltada no pocas veces por el mismo Mauricio Macri como de suma importancia para el desarrollo económico y exportador del país.

Los nombres que circulan para presidir la comisión estremecen a los hombres del campo, ya que se trata de Axel Kicillof, Agustín Rossi y Luis Basterra. Este último diputado ya fue presidente de la comisión y, aunque quiso, no obtuvo logros, mientras que como ministro de Economía, Kicillof trabó las exportaciones, incentivó los ROES, para vender la carne, lácteos y granos con sus subproductos al exterior. Rossi aparece con un posible encono contra el campo desde la resolución 125. Torello dijo que el oficialismo necesita ocupar las 22 que le corresponden para sacar leyes necesarias que aseguren la gobernabilidad y les permita avanzar en 2018. Sin embargo, el agro también tiene su manojo de reclamos: alta carga tributaria, costos, fletes, retraso cambiario, el biodiésel, despegue de las economías regionales en problemas, que necesitan ser tratados.

Le corresponderá al ministro de Agroindustria nacional, Luis Miguel Etchevehere, realizar gestiones para descomprimir el revuelo que causó la versión. Además, deberá ocuparse de que se cumpla lo que prometió al asumir que es la simplificación de los trámites que jalonan la burocracia del sector. El actual gobierno macrista creó el Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas. Según destacó el sitio Valor Soja, cuyo trámite consta nada menos que de 47 pasos.

La abultada bolsa de trámites burocráticos que les compete a los empresarios agrícolas apenas ha decrecido. Inevitablemente, deben destinar cada vez mayores recursos a asesores contables para desatender (especialmente en el caso de los productores más pequeños) inversiones relativas a la producción y comercialización de granos. Hay una amplia gama de disposiciones normativas diseñadas para complicarle la vida a los productores agrícolas, la mayor parte creadas por el régimen kirchnerista.

Por ejemplo, sigue vigente la resolución 684/2008 de la Oncca, creada en pleno “conflicto agropecuario”: La norma dispone que los empresarios deben informar, por medio de una declaración jurada, sus existencias de granos. La reglamentación ordena hacerlo “personalmente en el Centro de Atención al Público de la Oncca”. Ese organismo ya no existe.

Otra norma creada durante el “conflicto agropecuario” es la disposición conjunta 1/2008 y 41/2008 del Senasa, la cual incorporó a los empresarios agrícolas en la obligación de obtener el Renspa (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios).

Así sigue la lista: parece que el sector agropecuario es estratégico, pero su importancia corre el riesgo de caer en el olvido legislativo y en otros ámbitos.