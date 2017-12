El falso dilema que nos paraliza

Alemania, nuestro mejor cliente por décadas para la compra de carne, sufrió de su aliado comercial y su principal proveedor un desplante, una fastidiosa sorpresa en el año 2006.

Es que justo para su mundial de fútbol, el Gobierno Argentino tomó una medida populista y con argumentos mediocres cerró las exportaciones de carne. No resulta difícil entender la reacción que esta decisión produjo en los importadores alemanes y consecuentemente en sus funcionarios, razón por la cual nos visitó una delegación de la comisión de Agricultura, Alimentos y Protección al Consumidor del parlamento (Bundestag) alemán con una delegación de una decena de parlamentarios de los diversos partidos políticos que la componen.

El objetivo de la visita resulta obvio: hacer recapacitar al gobierno argentino y revertir esa desafortunada medida.

Luego de las reuniones oficiales en Buenos Aires, coordinamos con la agregaduría agrícola de la embajada una visita a Salta para que los legisladores alemanes conocieran nuestra provincia y en particular las condiciones y aptitudes productivas en el ámbito agropecuario.

Lo que nunca imaginé es que aquella experiencia me nutriera de tal manera, trasladando mi visión sanitarista y productivista (cual era mi función) a un espacio más integral, estrechamente vinculado a lo político y sociológico, adentrándome en un debate personal y luego colectivo sobre el desarrollo y la búsqueda de bienestar para nuestra sociedad.

Una anécdota que vale mil lecciones

En vez de ir a nuestros destinos turísticos, ambos consideramos que era una excelente oportunidad para mostrar nuestro potencial productivo. Fue así que visitamos una finca tabacalera donde probaron nuestro asado, degustaron de nuestros vinos y hasta cabalgaron sobre nuestros corceles de paso.

La segunda jornada, un sábado, gracias a la generosa disposición de productores salteños, visitamos una finca con producción citrícola y forestal en Metán y por último un establecimiento ganadero en Anta.

Dejar para el final una visita a la ganadería salteña permitió conocernos un poco, tomar confianza para poder así abordar un debate que se avizoraba en ciernes. La presidente de la comisión parlamentaria alemana y jefa de la delegación era una representante del partido Verde y por ende con una postura cercana al fundamentalismo ambientalista.

Alertado sobre la crítica o mejor dicho, la postura respecto del sistema silvopastoril y el desmonte selectivo, el debate no se hizo esperar y el resultado fue por cierto muy aleccionador para todos. Cuando sentí que estaba siendo cuestionada la visión de trabajo y desarrollo para la ganadería y el progreso de nuestra provincia perdí la postura diplomática para adentrarme en la discusión con una dosis suficiente de enojo.

Para mi sorpresa, a mi respuesta enérgica, casi irrespetuosa, se interpuso otro parlamentario de la Democracia Cristiana, aclarando: “Doctor, no se haga malasangre, las mismas discusiones tenemos nosotros en el Bundestag con el Partido Verde y somos mayoría los que compartimos su posición...”. Y para cerrar el momento de tensión, otro funcionario alemán concluyó graciosamente manifestando: “¿no vinimos acaso a la Argentina porque queremos su carne y ahora osamos cuestionar sus sistemas productivos sin sustento técnico alguno? Fin de la discusión, pero solo el inicio de un análisis integral y para quien escribe, el disparador de una pasión hasta ahí desconocida, el tema ambiental y el desarrollo rural sustentable.

Entre nosotros

Es poco probable que la visión de un funcionario de una potencia altamente industrializada, una de las primeras economías del mundo, con estándares de confort y bienestar muy elevado; pueda comprender lo que nos pasa en la Argentina, mucho menos pueda arrogarse una figura de catedrático sobre lo que debemos o no hacer en materia de políticas agrarias. Por cierto la parlamentaria del Partido Verde se disculpó al concluir la visita y reconoció su desatino por los cuestionamientos, agradeciendo la calidez de los anfitriones y la enseñanza que el viaje le dejó a toda la delegación.

Pero el problema lo tenemos entre nosotros y pareciera que es más complejo de entender que para un extranjero. El problema es mayor aun cuando los políticos y funcionarios vinculados a la temática se paran en el lugar equivocado para abordarlo. Es cuanto menos irresponsable la dilación en resolver la implementación de la Ley de Bosques y el convenio suscripto del MBGI (manejo de bosques con ganadería integrada); quizás esta dilación nos obligue a reconsiderar lo acordado y volver la discusión al lugar donde debió estar desde el inicio.

Los gobernantes tienen enorme responsabilidad en el bienestar de los ciudadanos, no toda, pero muy significativa. En razón de ello no deben legislar (ni acordar) olvidándose del hombre esencialmente, sus derechos y sus necesidades, por el contrario lo debe considerar prioritario en sus decisiones. Esta visión antropocéntrica pareciera antagónica a la posición ambientalista que esgrimen algunos funcionarios, que deja al hombre relegado y condenado en su progreso. Dos cuestiones agravan lo anterior, ampararse en consideraciones técnicas, que por cierto no cumplieron con el procedimiento científicos en su análisis, y en razones políticas, más cuestionables todavía. Tanto es así que en todos los países donde se debaten políticas de desarrollo rural sustentable, la primer “sustentabilidad” que se busca es la del ser humano, de los habitantes actuales y luego la del medio ambiente; la segunda nunca se podrá lograr sin la primera. Así entonces es que Alemania tiene hoy políticas muy enérgicas en el cuidado del medio ambiente y en energías renovables.

Al igual que otros países de Europa, las normas del cuidado ambiental y la preservación de la biodiversidad son posibles luego del bienestar de su población, no antes.

Debemos entender que copiar normas es uno de los errores más comunes en esta materia, agravado si carece de la necesaria postura humanista y porque no repetirlo, antropocéntrica.

En gran parte del norte argentino, al igual que en Salta, un motor en la generación de empleo viene de la actividad agropecuaria.

El avance de la tecnología y el desarrollo de maquinarias agrícolas van corriendo al habitante rural de su hábitat. No debiera explicar (por reiterativo) que la actividad ganadera es sin dudas un pilar en el desarrollo (una vez más, trabajo y bienestar) del hombre de campo y el que más empleo genera.

Tampoco necesito recordar que las ciudades no generan trabajo genuino que cubra las necesidades de empleo de la población urbana, consecuente al escenario que dejaron políticas que ahuyentaron las inversiones y desalentaron el desarrollo.

Pero si considero necesario llamar la atención sobre las “preocupaciones” (propias del estado aburguesado de algunos técnicos, políticos, artistas, filósofos y otros) siendo que debieran ser sus “ocupaciones” el bienestar del hombre (en lo posible todos los hombres) pero con mucho mayor angustia, más urgencia y más esfuerzo que la defensa que esgrimen del bosque, por ejemplo.

Alemania suplió nuestra torpeza en el 2006 comprando a otros países, aunque con disgusto porque consideran las nuestras como las mejores carnes del mundo. Hace décadas que las políticas económicas y agrícolas en particular nos mantienen en un stock ganadero de muy magro crecimiento (cuando lo hubo) siendo que bien podríamos duplicarlo o más. Subestimar la relevancia de la ganadería en Salta y en la Argentina toda es solo admisible para aquel que con suerte sabe que la vaca tiene cuatro patas y muge. Hagamos sustentable el presente y el futuro, tanto para el hombre como para el medio ambiente. Por suerte tenemos todo para lograrlo.