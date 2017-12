La tormenta del mundo

Contra todo -o casi todo- pronóstico, el multimillonario Donald Trump se instaló en la Casa Blanca en enero y desde entonces no ha dejado de desafiar las normas establecidas.

En menos de un año tuvo tiempo de abandonar organismos multilaterales, despreciar la lucha global contra el cambio climático, recelar de sus propios servicios de inteligencia para defender a un histórico enemigo del país o avivar la crisis más importante en Asia-Pacífico a golpe de tuit.

Thomas Wright, veterano experto en política internacional de la Institución Brookings, aseguró durante la carrera presidencial que las elecciones que disputaban Hillary Clinton y Donald Trump eran las más importantes en el mundo desde los comicios que llevaron a Hitler al poder en 1932. “Creo que, de hecho, la elección de Trump marcó un nuevo período del orden internacional”, dice. El año, en opinión del analista, ha sido una “competición” entre Trump y “su opinión visceral de la política exterior y los cambios radicales” y “la burocracia más convencional”. La clave para 2018 será si ese equipo que restringe la actuación del nuevo presidente se queda o se marcha, augura Wright, en referencia a la incertidumbre que rodea al secretario de Estado Rex Tillerson.

Desde el primer momento de 2017, e incluso antes de que Trump se estrenara como jefe de Estado, los servicios de inteligencia estadounidenses reafirmaron que Rusia intervino en las elecciones presidenciales. Sería el punto de partida de un año en el que la sombra de la injerencia rusa no ha conocido fronteras. La “maquinaria de trolls” atribuida a Putin está desafiando “el orden mundial liberal que se creó tras la Segunda Guerra Mundial”, considera el experto en ciberseguridad James Andrew Lewis, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. Al igual que China y otros países, Rusia “no está contenta” con el actual sistema y desde la posición de “víctima” ha encontrado una herramienta muy efectiva para minar las normas democráticas de Occidente. “Ha dado con una doctrina totalmente nueva para crear un conflicto entre Estados y Occidente no ha encontrado la manera de responder”, señala el especialista en referencia a las “noticias falsas” o fake news.

Tras unos años en los que China ha ido incrementando su presencia internacional y alzando la voz en asuntos de interés global, el presidente Xi Jinping confirmó este año que esa tendencia irá a más, y develó sus objetivos para las próximas décadas: entre ellos, que China se convierta en “líder global”.

¿Cuál es realmente el pensamiento del líder de China? Algunos ejemplos son la nueva Ruta de la Seda, la iniciativa de millonarias inversiones en infraestructura para unir Oriente y Occidente, y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que ha conseguido respaldo internacional pese al recelo de Japón y EEUU.

Un misil de larga distancia

Era su tercera prueba de un misil intercontinental, los llamados ICBM, Corea del Norte declaró que había conseguido un hito. El proyectil puede portar una ojiva super- grande y pesada y es capaz de alcanzar todo el territorio continental de EEUU. Los especialistas extranjeros aún tienen dudas de que Pyongyang realmente haya desarrollado la tecnología necesaria para que sus misiles completen su misión sin problemas, pero advierten que los avances logrados este 2017 le acercan a su objetivo. Y, por ende, vuelve la amenaza nuclear.

Si Pyongyang se convierte en potencia nuclear, “cambiará radicalmente el panorama en Asia oriental”, advierte Sue Mi Terry, quien trabajó como analista de asuntos coreanos para la CIA. La analista cree que el régimen norcoreano probablemente logrará su meta el año que viene, por lo que EEUU se enfrenta a una decisión muy difícil: “o vivir con Corea del Norte como potencia nuclear o... la verdad que es no hay otra, porque la otra es la opción militar, que obviamente tiene consecuencias catastróficas”.