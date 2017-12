El Gobierno termina el año con más oxigeno y con apoyo del FMI

El Gobierno termina el año, luego de algunos sofocones, con el aire suficiente y el resto político para iniciar el 2018 con las mejores posibilidades en procura de profundizar la gestión.

Se aprobaron todos los proyectos que habían presentado para su aprobación en el Congreso y, si bien parecería haber alcanzado una “victoria a lo Pirro”, especialmente por los hechos ocurridos en las inmediaciones del Congreso luego de la aprobación en el Senado, convirtió el rictus de preocupación en contagiosa alegría.

A pesar de que en el recinto, el debate fue intenso, levantando temperatura en la medida que transcurrían las horas, pero luego oscilando hasta diluirse totalmente.

Sin embargo, quedaron algunas grietas tras la rapidez con que el Gobierno buscó las sanciones de las leyes. Cabe destacar que la semana pasada el Senado trató en simultáneo los proyectos de Presupuesto 2018 y de reforma tributaria con una velocidad notable, atribuida al acuerdo entre el oficialismo y el PJ que responde mayoritariamente a los gobernadores. Esta sesión estuvo menos traumática que la de Diputados, aunque en ese bloque hubo más quejas de las habituales.

En la bancada que preside Miguel Pichetto, partidario de que “lo que haya que hacer se haga rápido” (como le dijo a Julio Cobos cuando se definía el conflicto con el sector agropecuario), no cayó bien la celeridad. Las quejas parecieron estar dirigidas a él más que al Gobierno.

El primero que se quejó fue el cordobés Carlos Caserio, un día antes de la sesión, quien dijo que él no iba a votar más ningún proyecto que se tratara con esa premura y sin posibilidad de hacerle cambios para evitar su vuelta a la Cámara de Diputados y dilatar la sanción de la ley.

El otro fue el formoseño José Mayans, quien suele criticar enérgicamente todos los proyectos del Gobierno pero vota casi siempre a favor, no tanto por formar parte del bloque que preside Pichetto, sino más por obediencia al gobernador Gildo Insfrán.

Pero en el aire quedó flotando -y en algún pasillo se escuchó- la posibilidad de que el estilo con el que Pichetto conduce el bloque esté empezando a agotarse.

Sin embargo, en el análisis quedó expuesto que el Gobierno había operado con éxito y gracias al acuerdo firmado con los gobernadores y los principales bloques del partido justicialista la nave se dirigía a buen puerto.

Ahora solo le falta la reforma laboral y allí la principal oposición estará en los gremios, profundamente divididos, luego de idas y vueltas que anticiparon hace tiempo la fractura.

En el plano internacional el Gobierno recibió el visto bueno del FMI (Fondo Monetario Internacional) por las reformas aunque recomendó al Ejecutivo acelerar el ajuste fiscal. Un dato que pasó inadvertido consistió que en la “letra chica”, el organismo menciona una rebaja en salarios, jubilaciones y planes sociales, al tiempo que realizó una advertencia por el endeudamiento y la inflación.

“Es esencial reducir los gastos del Gobierno, especialmente en áreas donde ha aumentado muy rápidamente en los últimos años, especialmente salarios, jubilaciones y transferencias sociales”, señaló el directorio Ejecutivo del FMI.

Al comentar el nivel de endeudamiento para financiar el déficit, advirtió que el país “está más expuesto a eventuales vaivenes internacionales”.

No obstante, consideró que el Gobierno “ha corregido múltiples distorsiones y ha dado pasos importantes para restablecer la integridad y transparencia en las operaciones del sector público”.

Muchas provincias ya empezaron con el ajuste, aunque nadie se detuvo a analizar que medidas de este tipo anticipan nubarrones en el campo social, porque impactará en el mercado laboral.

Tras un cierre de año traumático con violencia política incluida, el Gobierno considera que las medidas permitirán mejorar el escenario con miras al 2019.